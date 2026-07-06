Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Panchang 6 july 2026: आज सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, दोपहर बाद बनेगा शोभन योग, जानें शुभ-अशुभ काल

Panchang 6 july 2026: आज सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, दोपहर बाद बनेगा शोभन योग, जानें शुभ-अशुभ काल

Aaj Ka Panchang 6 july 2026: आज 6 जुलाई 2026, सोमवार के दिन योग और मुहूर्त कौन से बन रहे हैं और ग्रह गोचर की क्या स्थिति है? आज के दिन की शुरुआत किस ग्रह से होगी? आइए ये सारी जानकारियां आज के पंचांग से हासिल करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 06, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 6 july 2026: आज सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, दोपहर बाद बनेगा शोभन योग, जानें शुभ-अशुभ काल
Image Credit: Aaj Ka Panchang

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रोनाल्डो ने कर दिया कन्फर्म, भावुक होकर बोले 'ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप', क्यों भड़के?
FIFA World Cup 202615 min ago
2
Panchang20 min ago
3
Tshering Choden39 min ago
4
rashifal by ajay bhambi50 min ago
5
FIFA World Cup 202655 min ago