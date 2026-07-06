/Panchang 6 july 2026: आज सूर्य का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश, दोपहर बाद बनेगा शोभन योग, जानें शुभ-अशुभ काल

6 july 2026 ka Panchang: आज सोमवार, 6 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण षष्ठी तिथि है. यह दिन भोलेनाथ को समर्पित है. इस दिन शिव जी की पूजा करें. इसके बाद चंद्रोदय के समय चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें तो मन शांत होता है. धन हानि रुकती है और कुंडली में चंद्र देव की स्थिति मजबूत होने लगती है.
आज के दिन यानी 6 जुलाई 2026 को कौन से शुभ मुहूर्त व योग बन रहे हैं, आज की तिथि क्या है, सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या है और कौन से ग्रह गोचर हो रहे हैं? आइए इस बारे में जानने के लिए 6 जुलाई 2026 का पूरा पंचांग देखें.
6 जुलाई 2026 की तिथि - दोपहर 01:47 बजे तक आषाढ़ कृष्ण षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
6 जुलाई 2026 का वार - सोमवार
6 जुलाई 2026 का नक्षत्र - पूर्वभाद्रपदा शाम 04:07 तक इसके बाद उत्तरभाद्रपदा रहेगा.
6 जुलाई 2026 के योग - दोपहर 03:50 बजे तक सौभाग्य योग रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा.
6 जुलाई 2026 को करण- वणिज दोपहर 01:47 बजे तक, इसके बाद विष्टि
6 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:50 बजे तक
6 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
6 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - रात 11:24 बजे
7 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- 12:02 बजे
6 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
6 जुलाई 2026 को सुबह 09:57 बजे तक चंद्रमा का कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में प्रवेश.
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
6 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:14 बजे से 05:02 बजे तक
6 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक
6 जुलाई 2026 को अमृत काल - शाम 07:16 बजे से रात 08:56 बजे तक
6 जुलाई 2026 को राहुकाल - शाम 07:30 बजे से शाम 09:11 बजे तक
6 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
6 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 02:11 बजे से दोपहर 03:52 बजे तक
6 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:58 बजे से दोपहर 01:51 बजे तक. दोपहर 03:38 बजे से दोपहर 04:32 बजे तक.
6 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - बीच रात 01:49 बजे से प्रातः 03:26 बजे तक
6 जुलाई 2026, सोमवार को बीच दोपहर 12:09 बजे सूर्य का पूनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)