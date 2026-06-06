/Aaj ka Panchang: ये है आज का पंचांग, इंद्र के बाद वैधृति योग, जानें राहुकाल कब से कब तक

6 June 2026 ka Panchang: शनिवार, 6 जून 2026 को ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. आज शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. शनि देव की पूजा करने से कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत और शुभ होती है. वहीं हनुमान जी की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और शनि देव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम होता है. आइए जानें आज के दिन यानी 6 जून 2026 के बारे में आज का पंचाग क्या कहता है.
6 जून 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 6 June 2026)
6 जून 2026 की तिथि - 6 जून की प्रातः तड़के 02:41 बजे तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.
6 जून 2026 का वार - शनिवार
6 जून 2026 का नक्षत्र - श्रवण सुबह 06:03 तक इसके बाद धनिष्ठा रहेगा.
6 जून 2026 के योग - सुबह 10:04 बजे तक इंद्र योग रहेगा और इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.
6 जून 2026 को करण गर - 6 जून की दोपहर 02:05 बजे तक, इसके बाद इसके बाद वणिज करण शुरू हो जाएगा.
6 जून 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति
6 जून 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे तक
6 जून 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:06 बजे तक
6 जून 2026 को चन्द्रोदय - रात 11:45 बजे
7 जून 2026 को चन्द्रास्त सुबह 11:24 बजे
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
6 जून 2026 को शुभ मुहूर्त और काल
6 जून 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
6 जून 2026 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
6 जून 2026 को अमृत काल - रात 08:42 बजे से रात 10:25 बजे तक
6 जून 2026 को अशुभ काल
6 जून 2026 को राहू - सुबह 09:05 बजे से सुबह 10:45 बजे तक
6 जून 2026 को यम गण्ड - दोपहर 02:05 बजे से दोपहर 03:46 बजे तक
6 जून 2026 को कुलिक - सुबह 05:44 बजे से सुबह 07:24 बजे तक
6 जून 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:31 बजे से सुबह 08:24 बजे तक
6 जून 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 10:22 बजे से दोपहर 12:05 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)