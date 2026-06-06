/Aaj ka Panchang: ये है आज का पंचांग, इंद्र के बाद वैधृति योग, जानें राहुकाल कब से कब तक

6 जून 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 6 June 2026)

6 जून 2026 की तिथि - 6 जून की प्रातः तड़के 02:41 बजे तक षष्ठी तिथि रहेगी, इसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी.

6 जून 2026 का वार - शनिवार

6 जून 2026 का नक्षत्र - श्रवण सुबह 06:03 तक इसके बाद धनिष्ठा रहेगा.

6 जून 2026 के योग - सुबह 10:04 बजे तक इंद्र योग रहेगा और इसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा.

6 जून 2026 को करण गर - 6 जून की दोपहर 02:05 बजे तक, इसके बाद इसके बाद वणिज करण शुरू हो जाएगा.