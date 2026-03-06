Aaj Ka Panchang: ये है 6 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 6 March 2026: आज यानी 6 मार्च 2026 को शुक्रवार है. आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत है. आज का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र कौन सा होगा, इस बारे में जानने के लिए हमें पंचाग देखना होगा. आइए इस बारे में जानें कि आज शुक्रवार के दिन तिथि, नक्षत्र, करण, सूर्य चंद्रमा की स्थिति और आज योग क्या हैं. आज के दिन राहुकाल की अवधि कितनी देर की होगी, ये भी जानेंगे.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शुक्रवार के दिन की शुरुआत शुक्र ग्रह से होती है जो सुख और प्रेम के कारक हैं. इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसके दुख दूर होते हैं और भाग्य खुलता है. शुक्र ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है. आइए जानें 6 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है.

6 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण तृतीया तिथि शाम 05:53 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि.

6 मार्च 2026 को वार शुक्रवार.

6 मार्च 2026 को नक्षत्र- हस्त नक्षत्र सुबह 09:29 बजे तक. इसके बाद चित्रा.

6 मार्च 2026 को योग- गण्ड योग सुबह 07:05 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.

6 मार्च 2026 को करण- विष्टि शाम 05:53 बजे तक, बव सुबह 06:31 बजे तक, इसके बाद बालव.

6 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी

वैभव लक्ष्मी व्रत

6 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:48 बजे.

6 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:28 बजे.

6 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 09:13 बजे.

7 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 8:44 बजे.

6 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

6 मार्च 2026 को चंद्रमा का रात 10:18 बजे तक कन्या राशि में संचरण. इसके बाद तुला राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

6 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

6 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.

6 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच रात 04:22 से लेकर तड़के सुबह 06:05 बजे तक.

6 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:11 से लेकर सुबह 05:59 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

6 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 11:10 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

6 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:00 बजे तक.

6 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 08:15 बजे से लेकर सुबह 09:43 बजे तक.

6 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:08 बजे से सुबह 09:54 बजे तक. दोपहर 01:01 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक.

6 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 06:04 बजे से लेकर शाम 07:47 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

