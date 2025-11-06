Aaj Ka Panchang: ये है 6 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से मार्गशीर्ष मास शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 6 November 2025: गुरुवार का दिन यानी 6 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है. जातक को गुरु दोष से मुक्ति मिलती है और ज्ञान में वृद्धि होती है. गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की पूजा करने से करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और मांगलिक कार्यों के कारक हैं. आइए 6 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

6 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:55 बजे तक, इसके बाद द्वितीया.

6 नवंबर 2025 को वार गुरुवार है.

6 नवंबर 2025 को नक्षत्र कृत्तिका प्रातः 03:27 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.

6 नवंबर 2025 को योग- व्यातीपात योग रात 02:41 बजे तक, इसके बाद परिघ योग.

6 नवंबर 2025 को करण- करण दोपहर 02:55 बजे तक. रात 12:59 बजे तक तैतिल, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:39 बजे.

6 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.

6 नवंबर 2025 को चंद्रोदय दोपहर को 06:18 बजे.

7 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 08:27 बजे.

6 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

6 नवंबर 2025 को सुबह 11:47 बजे तक मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

6 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

6 नवंबर 2025 को कार्तिक पूर्णिमा पर्व है.

6 नवंबर 2025 को देव दिवाली पर्व है.

6 नवंबर 2025 को गुरु नानक जयंती पर्व है.

6 नवंबर 2025 को भीष्म पंचक समाप्त हो रहा है.

6 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

6 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक

6 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:03 से लेकर सुबह 05:51 बजे तक

6 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:21 से लेकर रात 02:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

6 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:56 बजे तक

6 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:39 से लेकर सुबह 08:01 बजे तक.

6 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:24 से लेकर दोपहर 10:47 बजे तक.

6 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:19 से लेकर सुबह 11:04 बजे तक. दोपहर 02:45 से लेकर दोपहर 03:29 बजे तक,

6 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 06:08 से लेकर शाम 07:32 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

