Aaj Ka Panchang: ये है 6 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, शरद पू्र्णिमा पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 06 October 2025: सोमवार के दिन यानी 6 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव और चंद्र देव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है और हर ओर से सफलताएं प्राप्त होती हैं. शाम के समय चंद्र देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति मानसिक शांति, सुख और धन की प्राप्ति करता है. कुंडली में कमजोर चंद्रमा से छुटकारा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता का कारक है. 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व भी जो चंद्रदेव को समर्पित पर्व है. आइए 6 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

6 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दोपहर 12:23 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि.

6 अक्टूबर 2025 को वार सोमवार है.

6 अक्टूबर 2025 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सुबह 04:01 बजे तक और फिर रेवती नक्षत्र.

6 अक्टूबर 2025 को योग- वृद्धि दोपहर 01:13 बजे तक इसके बाद ध्रुव योग.

6 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:16 बजे.

6 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:00 बजे.

6 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 05:34 बजे.

7 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 06:16 बजे.

6 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

6 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में गोचर.

06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व

शरद पूर्णिमा पर्व पर चंद्रदेव, देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है.

6 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - रात 11:18 बजे से लेकर रात 11:18 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

6 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:51 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

6 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:47 बजे से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक.

6 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 01:42 बजे से लेकर शाम 3:10 बजे तक.

6 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:38 बजे से लेकर दोपहर 01:25 बजे तक, दोपहर 02:58 बजे से लेकर दोपहर 03:45 बजे तक.

6 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 02:58 बजे से लेकर शाम 04:25 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

