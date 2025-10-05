Advertisement
trendingNow12949372
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 6 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, शरद पू्र्णिमा पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 6 October 2025: 06 अक्टूबर का दिन चंद्र देव और महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा की जाती है. 06 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब से कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 06 October 2025: सोमवार के दिन यानी 6 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव और चंद्र देव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त महादेव की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है और हर ओर से सफलताएं प्राप्त होती हैं. शाम के समय चंद्र देव को अर्घ्य देने से व्यक्ति मानसिक शांति, सुख और धन की प्राप्ति करता है. कुंडली में कमजोर चंद्रमा से छुटकारा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता का कारक है. 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व भी जो चंद्रदेव को समर्पित पर्व है. आइए 6 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

6 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (6 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
6 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दोपहर 12:23 बजे तक, इसके बाद पूर्णिमा तिथि.
6 अक्टूबर 2025 को वार सोमवार है.
6 अक्टूबर 2025 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र सुबह 04:01 बजे तक और फिर रेवती नक्षत्र.
6 अक्टूबर 2025 को योग- वृद्धि दोपहर  01:13 बजे तक इसके बाद ध्रुव योग.

6 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
6 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:16 बजे. 
6 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:00 बजे.
6 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 05:34 बजे.
7 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 06:16 बजे.
6 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
6 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में गोचर.

Add Zee News as a Preferred Source

06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पर्व
 शरद पूर्णिमा पर्व पर चंद्रदेव, देवी लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है.

6 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - रात 11:18 बजे से लेकर रात 11:18 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
6 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
6 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:51 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
6 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:47 बजे से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक.
6 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 01:42 बजे से लेकर शाम 3:10 बजे तक.
6 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:38 बजे से लेकर दोपहर 01:25 बजे तक, दोपहर 02:58 बजे से लेकर दोपहर 03:45 बजे तक.
6 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 02:58 बजे से लेकर शाम 04:25 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए सोमिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Chandra Chalisa: सोमवार को सच्चे मन से करें चंद्र चालीसा का पाठ, मानसिक पीड़ा से मिलेगी मुक्ति!

और पढ़ें- Sharad Purnima: खनखनाकर बरसाएंगी मां लक्ष्मी आप पर धन, शरद पूर्णिमा की रात को चुपचाप कर लें ये 4 उपाय!

और पढ़ें- Shadashtak Yog 2025: शनि-बुध षडाष्टक योग इन 3 राशिवालों को घोर पैसों की तंगी से उबारेगा, बनेंगे सारे रुके काम और बरसेगा धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
weather update
आखिरी चाल की तैयारी में मॉनसून! 6 अक्टूबर को काट सकता है 'गदर', IMD का अलर्ट जारी
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
Nitesh Rane
'तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं, यह हिंदुस्तान है'; भड़के बीजेपी नेता
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
Navy
मिसाइलों की गर्जन, टॉरपीडो का दम और रॉकेट्स की...हिंद महासागर में गरजी भारतीय नेवी
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
Boeing 787
पायलट्स पर तो फोड़ दिया था ठीकरा, क्या होगी बोइंग 787 के कलपुर्जों की जांच? हुई मांग
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
Viral News
'हम तो गुलाम हैं...', कड़ी मेहनत के बाद मिली सरकारी नौकरी, अब क्यों कर्मचारी बोला...
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
Durga Puja Immersion Clash
'दंगाइयों ने 8-10 जगहों पर लगाई आग, पुलिस पर किया था पथराव', अफसर ने सुनाई कहानी
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
kerala news in hindi
मंदिरों के कर्मचारी चला रहे अमीर भक्तों से उगाही का धंधा? बोर्ड पर क्यों उठे सवाल
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
High court
'नौकरी के तनाव से गई जान, परिवार को मिलेगी पेंशन', HC ने किस मामले में सुनाया फैसला?
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
;