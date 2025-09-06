Aaj Ka Panchang: ये है 6 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज अनंत चतुर्दशी पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 06 September 2025: आज शनिवार यानी 06 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है. शनिवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और शनिवार का व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और हनुमान जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. शनिवार दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल दाता है और न्याय के कारक ग्रह हैं. शनिवार को शनिदेव की पूजाकर शनिदोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है. आइए 6 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

6 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (6 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

6 सितंबर 2025 को तिथि- चतुर्दशी तिथि, सुबह 01:41 तक इसके बाद पूर्णिमा.

6 सितंबर 2025 को वार शनिवार है.

6 सितंबर 2025 को नक्षत्र- धनिष्ठा रात 10:55 तक इसके बाद शतभिषा.

6 सितंबर 2025 को योग- अतिगण्ड योग सुबह 11:51 तक, इसके बाद सुकर्मा योग.

6 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- अनंत चतुर्दशी पर्व, गणेश विसर्जन

6 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

6 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:01 बजे.

6 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:39 बजे.

6 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 6:29 बजे.

चंद्र अस्त 5सितंबर 2025 को रात को 3:27 बजे.

6 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

6 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मकर राशि में संचार.

6 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.

अमृत काल - दोपहर 12:49 बजे से लेकर दोपहर 02:22 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:38 बजे से लेकर सुबह 05:26 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

6 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

6 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:52 बजे तक.

6 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 1:57 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक.

6 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 6:14 बजे से लेकर सुबह 7:47 बजे तक

6 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 07:53 बजे से लेकर सुबह 08:42 बजे तक.

6 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:45 बजे से लेकर सुबह 07:16 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

