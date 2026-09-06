/Panchang 6 September 2026: आज आद्रा नक्षत्र में दिन की शुरुआत, शुभ-अशुभ योग मुहूर्त क्या हैं, राहुकाल कब से कब तक

6 September 2026 ka Panchang: आज 6 सितंबर 2026 को रविवार दिन है. इस दिन के स्वामी सूर्य देव हैं. जो भी जातक रविवार के दिन सच्चे मन से सुर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. समाज में सम्मान मिलता है और शारीरिक परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से शुभ-अशुभ योग और नक्षत्र बन रहे हैं. आज राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.