/Panchang 6 September 2026: आज आद्रा नक्षत्र में दिन की शुरुआत, शुभ-अशुभ योग मुहूर्त क्या हैं, राहुकाल कब से कब तक

6 September 2026 ka Panchang: आज 6 सितंबर 2026 को रविवार दिन है. इस दिन के स्वामी सूर्य देव हैं. जो भी जातक रविवार के दिन सच्चे मन से सुर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देता है उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं. समाज में सम्मान मिलता है और शारीरिक परेशानियों का अंत होने लगता है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार जानें आज कौन से शुभ-अशुभ योग और नक्षत्र बन रहे हैं. आज राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है.
6 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण दशमी तिथि शाम 07:29 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि.
6 सितंबर 2026 का वार - रविवार
6 सितंबर 2026 का नक्षत्र - आद्रा नक्षत्र शाम 07:52 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
6 सितंबर 2026 को योग- वज्र योग सुबह 09:44 बजे तक, इसके बाद व्यातीपात योग का प्रारंभ होगा
6 सितंबर 2026 को करण- वणिज सुबह 08:42 बजे तक, इसके बाद शाम 07:29 बजे तक विष्टि, इसके बाद बाद बव.
6 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:14 बजे तक
6 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:36 बजे तक
6 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - रात 12:48 बजे
6 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - दोपहर 03:05 बजे
6 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
6 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात मिथुन राशि में गोचर.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
6 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.
6 सितंबर 2026 को अमृत काल - सुबह 10:32 बजे से दोपहर 12:02 बजे तक.
6 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक.
6 सितंबर 2026 को राहुकाल - शाम 05:03 बजे से शाम 06:36 बजे तक
6 सितंबर 2026 को यम गण्ड - दोपहर 12:25 बजे से दोपहर 01:58 बजे तक
6 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 03:30 बजे से शाम 05:03 बजे तक
6 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:57 बजे से शाम 05:46 बजे तक.
6 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 05:19 बजे से सुबह 06:48 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)