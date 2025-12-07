Aaj Ka Panchang: ये है 07 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 07 December 2025: रविवार का दिन यानी 07 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली से और अर्घ्य देने से सूर्यदोष दूर होता है और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. रविवार का दिन सूर्य ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 07 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

07 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (07 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

07 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण तृतीया तिथि रात 06:25 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण चतुर्थी तिथि.

07 दिसंबर 2025 को वार रविवार है.

07 दिसंबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 04:11 बजे तक इसके बाद पुष्य नक्षत्र.

07 दिसंबर 2025 को योग- शुक्ल योग रात 08:07 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.

07 दिसंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 07:51 इसके बाद विष्टि शाम 06:25 बजे तक. इसके बाद बव सुबह 05:09 बजे तक, इसके बाद बालव.

07 दिसंबर 2025 को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत

गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह 08:19 बजे से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

07 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:59 बजे.

07 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 07:37 बजे.

07 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 08:15 बजे.

08 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 10:16 बजे.

07 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

07 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का रात 10:38 बजे तक मिथुन राशि में संचरण, इसके बाद कर्क राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

07 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

07 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:57 से लेकर सुबह 12:39 बजे तक.

07 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 01:59 बजे से लेकर सुबह 03:27 बजे तक.

07 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

07 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

07 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 04:17 से लेकर शाम 05:36 बजे तक

07 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 01:37 बजे तक.

07 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 02:57 से लेकर शाम 04:17 बजे तक.

07 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:11 से लेकर शाम 04:54 बजे तक.

07 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:12 से लेकर शाम 06:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

