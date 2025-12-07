Advertisement
trendingNow13031692
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 07 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 07 December 2025: 07 दिसंबर का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 07 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 07 December 2025
Aaj Ka Panchang 07 December 2025

Aaj Ka Panchang 07 December 2025: रविवार का दिन यानी 07 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली से और अर्घ्य देने से सूर्यदोष दूर होता है और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. रविवार का दिन सूर्य ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 07 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

07 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (07 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
07 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण तृतीया तिथि रात 06:25 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण चतुर्थी तिथि.
07 दिसंबर 2025 को वार रविवार है.
07 दिसंबर 2025 को पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर 04:11 बजे तक इसके बाद पुष्य नक्षत्र.
07 दिसंबर 2025 को योग- शुक्ल योग रात  08:07 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.
07 दिसंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 07:51 इसके बाद विष्टि शाम 06:25 बजे तक. इसके बाद बव सुबह 05:09 बजे तक, इसके बाद बालव.

07 दिसंबर 2025 को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत
गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह 08:19 बजे से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
07 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:59 बजे. 
07 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 07:37 बजे.
07 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय शाम 08:15 बजे.
08 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 10:16 बजे.
07 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
07 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का रात 10:38 बजे तक मिथुन राशि में संचरण, इसके बाद कर्क राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

07 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
07 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:57 से लेकर  सुबह 12:39 बजे तक.
07 दिसंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 01:59 बजे से लेकर सुबह 03:27 बजे तक.
07 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर  सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
07 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
07 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 04:17 से लेकर शाम 05:36 बजे तक
07 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 01:37 बजे तक.
07 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 02:57 से लेकर शाम 04:17 बजे तक. 
07 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:11 से लेकर शाम 04:54 बजे तक.
07 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:12 से लेकर शाम 06:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rat in Dream: सपने में मरा हुआ चूहा देखना क्या देता है संकेत, बढ़ेंगी चुनौतियां या ऊंचाई पर पहुंचेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Astro Tips: पैरों में सोना पहनना शुभ या अशुभ, नियम अनुसार जान लें कौन से ग्रह और देवी से है संबंध!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी