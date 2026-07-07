/Panchang 7 july 2026: आज वक्री बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, मासिक जन्माष्टमी और कालाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल!

7 july 2026 ka Panchang: आज मंगलवार, 7 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण सप्तमी तिथि होगी और दोपहर बाद अष्टमी तिथि होगी. इस दिन हनुमान दी की पूजा करने का विधान है. हनुमान जी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक मजबूती मिलती है. शरीरिक शक्ति में बढ़ोतरी होती है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है.
आज के दिन यानी 7 जुलाई 2026 को शुभ मुहूर्त व योग कौन-कौन से बन रहे हैं, आज की तिथि और सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या है और कौन से ग्रह अपनी राशि या नक्षत्र बदल रहे हैं? आइए इस बारे में जानने के लिए 7 जुलाई 2026 के पंचांग पर एक नजर डालें.
7 जुलाई 2026 की तिथि - दोपहर 01:25 बजे तक आषाढ़ कृष्ण सप्तमी तिथि रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी.
7 जुलाई 2026 का वार - मंगलवार
7 जुलाई 2026 का नक्षत्र - उत्तरभाद्रपदा शाम 04:24 तक इसके बाद रेवती रहेगा.
7 जुलाई 2026 के योग - दोपहर 02:30 बजे तक शोभन योग रहेगा और इसके बाद अतिगण्ड योग प्रारंभ होगा.
7 जुलाई 2026 को करण- बव दोपहर 01:25 बजे तक, इसके बाद बालव
7 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की मासिक जन्माष्टमी.
7 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की मासिक कालाष्टमी.
7 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:51 बजे तक
7 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
7 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - रात 11:58 बजे
7 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- 12:02 बजे
7 जुलाई 2026 को सूर्य का मिथुन राशि में संचरण
7 जुलाई 2026 को सुबह चंद्रमा का मीन राशि में संचरण.
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
7 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक
7 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक
7 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 11:31 बजे से दोपहर 01:08 बजे तक
7 जुलाई 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग - सुबह 05:51 बजे से लेकर 07 जुलाई की शाम 04:24 बजे तक.
7 जुलाई 2026 को राहुकाल - दोपहर 03:52 बजे से शाम 05:32 बजे तक
7 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 09:11 बजे से सुबह 10:51 बजे तक
7 जुलाई 2026 को कुलिक - दोपहर 12:31 बजे से दोपहर 02:11 बजे तक
7 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:31 बजे से सुबह 09:24 बजे तक. रात 11:28 बजे से दोपहर 12:10 बजे तक.
7 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 04:12 बजे से प्रातः 05:46 बजे तक
7 जुलाई 2026, मंगलवार को वक्री बुध का सुबह 10:32 बजे मिथुन राशि में प्रवेश.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)