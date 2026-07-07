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Panchang 7 july 2026: आज वक्री बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, मासिक जन्माष्टमी और कालाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल!

Aaj Ka Panchang 7 july 2026: आज 7 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन योग नक्षत्र और मुहूर्त कौन से हैं, ग्रह गोचर की क्या स्थितियां बन रही हैं? आज के दिन की शुरुआत किस ग्रह से होने वाली है? आइए इस बारे में 7 जुलाई 2026 के पंचांग में डालें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 07, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 7 july 2026: आज वक्री बुध का मिथुन राशि में प्रवेश, मासिक जन्माष्टमी और कालाष्टमी व्रत, जानें राहुकाल!
Image Credit: Aaj Ka Panchang

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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