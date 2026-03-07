Aaj Ka Panchang: ये है 7 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 7 March 2026: आज यानी 7 मार्च 2026 को शनिवार है. आज का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र कौन सा होगा, करण क्या होगा, इस बारे में जानने के लिए पूरा पंचाग जानना होगा. आइए जानें आज तिथि, नक्षत्र, करण, सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या है और योग कौन से बन रहे हैं. राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शनिवार का दिन है और इस दिन की शुरुआत शनि ग्रह से होती है जो न्याय और कर्मफल के कारक हैं. इस दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उसके ऊपर शनि की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है. शनि ग्रह को कुंडली में मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. 7 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है, आइए जानें.

7 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (7 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

7 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण चतुर्थी तिथि शाम 07:17 बजे तक, इसके बाद पंचमी तिथि.

7 मार्च 2026 को वार शनिवार.

7 मार्च 2026 को नक्षत्र- चित्रा नक्षत्र शाम 11:15 बजे तक. इसके बाद स्वाति.

7 मार्च 2026 को योग- वृद्धि योग सुबह 06:52 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.

7 मार्च 2026 को करण- बालव शाम 07:17 बजे तक, इसके बाद कौलव.

7 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

7 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:47 बजे.

7 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:28 बजे.

7 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 10:07 बजे.

8 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 9:19 बजे.

7 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

7 मार्च 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में पूरा दिन रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

7 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

7 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.

7 मार्च 2026 को अमृत काल- प्रातः 03:53 से लेकर तड़के सुबह 05:38 बजे तक.

7 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:10 से लेकर सुबह 05:58 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

7 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 09:42 बजे से लेकर सुबह 11:10 बजे तक.

7 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.

7 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 06:47 बजे से लेकर सुबह 08:14 बजे तक.

7 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:20 बजे से सुबह 09:07 बजे तक.

7 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 05:23 बजे से लेकर शाम 07:08 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

