Advertisement
trendingNow12991714
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 7 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज रोहिणी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 7 November 2025: 7 नवंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 7 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 07, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 7 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 7 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और धन की कमी नहीं होती है. जातक को शुक्र दोष से मुक्ति मिलती है और धन और प्रेम में वृद्धि होती है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन, प्रेम और सुख के कारक हैं. आइए 7 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (7 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
7 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि सुबह  11:05 बजे तक, इसके बाद तृतीया.
7 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
7 नवंबर 2025 को नक्षत्र रोहिणी रात 12:33 बजे तक, इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.
7 नवंबर 2025 को योग- परिघ योग रात 10:27 बजे तक, इसके बाद शिव योग.
7 नवंबर 2025 को करण- गर सुबह 11:05 बजे तक. रात 09:16 बजे तक वणिज, इसके बाद विष्टि.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
7 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:39 बजे. 
7 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.
7 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 07:16 बजे.
7 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 09:28 बजे.
7 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
7 नवंबर 2025 को वृषभ राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

7 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
7 नवंबर 2025 को  रोहिणी व्रत.

7 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
7 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर  दोपहर  12:32 बजे तक
7 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:04 से लेकर  सुबह  05:52 बजे तक
7 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:20 से लेकर रात 11:45 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
7 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
7 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 10:47 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक
7 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 2:55 से लेकर दोपहर 4:18 बजे तक.
7 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:25 बजे तक.
7 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:52 से लेकर सुबह 09:36 बजे तक. दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 01:16बजे तक,
7 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:30 से लेकर शाम 06:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Laddu Gopal Seva: अगहन मास में कैसे करें लड्डू गोपाल की सेवा, एक एक नियम गांठ बांध लें!

और पढ़ें- Rohini Vrat 2025: क्यों रखा जाता है अगहन माह में रोहिणी व्रत, सुख-समृद्धि और संतान की खुशहाली के लिए जान लें पूजा विधि!

और पढ़ें- Triekadash Yog 2025: इन 3 राशि वालों की तिजोरियों में भर जाएंगे नोट, बुध और यम के त्रिएकादश योग से जातकों के खुल जाएंगे भाग्य!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
Vande Mataram 150 Years
'वंदे मातरम' के 150 साल, देश के 150 स्थानों पर होगा आयोजन; जानें इस गीत की कहानी..
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
cv Raman
CV Raman Birthday: फिजिक्स में नोबेल पाने वाले पहले एशियाई, भारत को दिलाई नई पहचान
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
Air Pollution News
दिल्ली की दम घोंटू हवा से बचने को इस अफसर ने सरकारी नौकरी ही छोड़ दी!
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
Pune land deal controversy
...खबरदार जो मेरा नाम घसीटा! जमीन घोटाले में आया बेटे का नाम तो भड़के अजित पवार
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
weather update
तापमान लुढ़कने से बढ़ गई ठिठुरन, अब कंपकंपी छुड़ाने आ रही बारिश; जानें मौसम अलर्ट
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
mumbai
मुंबई में नारेबाजी के बीच न ट्रेन रुकी ना लोग... कट कर 3 की मौत, कई जख्मी
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
Diabetes
शुगर मरीजों के लिए खुशखबरी! जल्द मिल सकती है बिना दर्द वाली मशीन
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
Telangana NEWS
'शादी की रस्म, कत्ल की स्क्रिप्ट...', बीवी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा
pune news in hindi
1800 करोड़ की जमीन महज 300 करोड़ में! घोटाले में फंसा इस बड़े नेता का बेटा