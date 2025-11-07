Aaj Ka Panchang: ये है 7 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज रोहिणी व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 7 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 7 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और धन की कमी नहीं होती है. जातक को शुक्र दोष से मुक्ति मिलती है और धन और प्रेम में वृद्धि होती है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन, प्रेम और सुख के कारक हैं. आइए 7 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (7 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

7 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया तिथि सुबह 11:05 बजे तक, इसके बाद तृतीया.

7 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

7 नवंबर 2025 को नक्षत्र रोहिणी रात 12:33 बजे तक, इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.

7 नवंबर 2025 को योग- परिघ योग रात 10:27 बजे तक, इसके बाद शिव योग.

7 नवंबर 2025 को करण- गर सुबह 11:05 बजे तक. रात 09:16 बजे तक वणिज, इसके बाद विष्टि.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

7 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:39 बजे.

7 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.

7 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 07:16 बजे.

7 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 09:28 बजे.

7 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

7 नवंबर 2025 को वृषभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

7 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

7 नवंबर 2025 को रोहिणी व्रत.

7 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

7 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक

7 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:04 से लेकर सुबह 05:52 बजे तक

7 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:20 से लेकर रात 11:45 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

7 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 10:47 से लेकर दोपहर 12:10 बजे तक

7 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 2:55 से लेकर दोपहर 4:18 बजे तक.

7 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 8:02 से लेकर सुबह 9:25 बजे तक.

7 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:52 से लेकर सुबह 09:36 बजे तक. दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 01:16बजे तक,

7 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:30 से लेकर शाम 06:54 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

