Aaj Ka Panchang: ये है 7 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, कार्तिक माह की पहली तिथि, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 7 October 2025: 07 अक्टूबर का दिन मंगल देव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. 07 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:15 AM IST
Aaj Ka Panchang 07 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 7 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी और मंगल देव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त भय मुक्त होते हैं और हर ओर से सफलताएं प्राप्त होती हैं. शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है, सुख और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर मंगल से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखा जाता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य, पराक्रम और रक्त का कारक है. 7 अक्टूबर 2025 महर्षि वाल्मिक जयंती है. आइए 7 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (7 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
7 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:17 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि.
7 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.
7 अक्टूबर 2025 को रेवती नक्षत्र सुबह 01:28 बजे तक और फिर अश्विनी नक्षत्र.
7 अक्टूबर 2025 को योग- व्याघात सुबह 05:35 बजे तक इसके बाद हर्षणयोग.

7 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
7 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:24 बजे. 
7 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:04 बजे.
7 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 6:12 बजे.
8 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 07:21 बजे.
7 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
8 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में अक्टूबर 08, रात 01:28 बजे तक, इसके बाद मेष राशि में गोचर.

07 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती.

7 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - रात 11:18 बजे से लेकर रात 12:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
7 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
7 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:09 बजे से लेकर शाम 4:37 बजे तक.
7 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.
7 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:14 बजे से लेकर दोपहर 1:42 बजे तक.
7 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक, रात 11:00 बजे से लेकर रात 11:50 बजे तक.
7 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:44 बजे से लेकर शाम 04:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: करवाचौथ पर राशि अनुसार दें प्यारी पत्नी को तोहफा, जन्मों तक रिश्ते को नहीं लगेगी नजर, गहरा होगा प्यार!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

