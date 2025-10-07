Aaj Ka Panchang: ये है 7 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, कार्तिक माह की पहली तिथि, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 07 October 2025: मंगलवार का दिन यानी 7 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. मंगलवार को हनुमान जी और मंगल देव की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रह जाती है, भक्त भय मुक्त होते हैं और हर ओर से सफलताएं प्राप्त होती हैं. शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से संकटों का नाश होता है, सुख और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर मंगल से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखा जाता है. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य, पराक्रम और रक्त का कारक है. 7 अक्टूबर 2025 महर्षि वाल्मिक जयंती है. आइए 7 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (7 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

7 अक्टूबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:17 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि.

7 अक्टूबर 2025 को वार मंगलवार है.

7 अक्टूबर 2025 को रेवती नक्षत्र सुबह 01:28 बजे तक और फिर अश्विनी नक्षत्र.

7 अक्टूबर 2025 को योग- व्याघात सुबह 05:35 बजे तक इसके बाद हर्षणयोग.

7 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

7 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:24 बजे.

7 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:04 बजे.

7 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 6:12 बजे.

8 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 07:21 बजे.

7 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

8 अक्टूबर 2025 को चंद्रमा का मीन राशि में अक्टूबर 08, रात 01:28 बजे तक, इसके बाद मेष राशि में गोचर.

07 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती.

7 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:51 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:48 बजे से लेकर सुबह 05:36 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - रात 11:18 बजे से लेकर रात 12:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

7 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

7 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:09 बजे से लेकर शाम 4:37 बजे तक.

7 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.

7 अक्टूबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:14 बजे से लेकर दोपहर 1:42 बजे तक.

7 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:44 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक, रात 11:00 बजे से लेकर रात 11:50 बजे तक.

7 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:44 बजे से लेकर शाम 04:10 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

