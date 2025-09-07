Aaj Ka Panchang: ये है 7 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, पितृ पक्ष आज से शुरू, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 7 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, पितृ पक्ष आज से शुरू, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 07 September 2025: 07 सितंबर का दिन हनुमान जी और शनिदेव की कृपा से अति शुभ होगा. आज रविवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है. शुभ मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक है जानने के लिए आइए आज का पंचांग जान लें. 

Sep 07, 2025, 06:19 AM IST
7 September 2025 Ka Panchang
Aaj Ka Panchang 07 September 2025: आज रविवार यानी 07 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. रविवार को दुर्गा जी की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त दुर्गा जी की पूजा करते हैं और रविवार का व्रत करते हैं उनके घर में सुख समृद्धि आती है. वहीं, रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति भी मजबूत होती है और दुर्गा जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. रविवार दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो प्रसिद्धि, नेतृत्व और यश प्राप्ति का कारक हैं. रविवार को शनिदेव की पूजाकर भाग्य को मजबूत किया जा सकता है. आइए 7 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

7 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (7 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
7 सितंबर 2025 को तिथि- पूर्णिमा - शाम 11:38 तक, प्रतिपदा.
7 सितंबर 2025 को वार रविवार है.
7 सितंबर 2025 को नक्षत्र- शतभिषा- रात 09:41 तक, पूर्व भाद्रपद
7 सितंबर 2025 को योग- सुबह सुकर्मा - सुबह 09:23 तक, इसके बाद धृति.
7 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- पितृ पक्ष शुरू.

7 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
7 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 6:14 बजे. 
7 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 6:34 बजे.
7 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 6:28 बजे. 
चंद्र अस्त 8 सितंबर 2025 को रात को 6:31 बजे.
7 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
7 सितंबर 2025 को चंद्रमा- कुंभ राशि में संचार.

7 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.
अमृत काल - दोपहर 12:49 बजे से लेकर दोपहर 02:22 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:38 बजे से लेकर सुबह 05:27 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
7 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
7 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 5:02 बजे से लेकर शाम 6:34 बजे तक.
7 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 1:57 बजे तक.
7 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 3:29 बजे से लेकर शाम 5:02 बजे तक
7 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 04:56 बजे से लेकर शाम 05:45 बजे तक.
7 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 05:45 बजे से लेकर सुबह 07:16 बजे तक, प्रात: 03:39 AM – सुबह 05:08 तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

aaj ka panchang

;