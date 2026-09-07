Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /Panchang 7 September 2026: आज अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्ध योग का संयोग, शुभ-अशुभ और राहुकाल कब से कब तक

Panchang 7 September 2026: आज अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्ध योग का संयोग, शुभ-अशुभ और राहुकाल कब से कब तक

Aaj Ka Panchang 7 September 2026: आज 7 सितंबर 2026, सोमवार को एकादशी का व्रत रखा जा रहा है. आज का दिन सोमवार है जो शिव जी को समर्पित है. आइए जानें आज कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और आज का योग क्या है. आज राहुकाल कब से कब तकर रहने वाला है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 07, 2026, 05:30 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:30 AM IST
Panchang 7 September 2026: आज अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्ध योग का संयोग, शुभ-अशुभ और राहुकाल कब से कब तक
Image Credit: ZEE News

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहाड़ों में आज भी लैंडस्लाइड, पूर्वोत्तर भारत में बरसेंगे बादल; जानें मौसम अपडेट
2
3
4
5