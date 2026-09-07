/Panchang 7 September 2026: आज अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्ध योग का संयोग, शुभ-अशुभ और राहुकाल कब से कब तक

7 September 2026 ka Panchang: आज 7 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है. इस दिन के स्वामी शिव जी हैं. जो भी भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे शिव जी की कृपा के साथ ही चंद्रमा का शुभ प्रभाव भी प्राप्त होता है. सोमवार को चंद्रोदय के समय चंद्र देव को अर्घ्य देने से मन शांत रहता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार आइए जानें आज कौन सा व्रत त्योहार पड़ रहा है, शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं और आज का नक्षत्र क्या है. आज राहुकाल कब से कब तक रहेगा?