/Panchang 7 September 2026: आज अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्ध योग का संयोग, शुभ-अशुभ और राहुकाल कब से कब तक

7 September 2026 ka Panchang: आज 7 सितंबर 2026 को सोमवार दिन है. इस दिन के स्वामी शिव जी हैं. जो भी भक्त सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसे शिव जी की कृपा के साथ ही चंद्रमा का शुभ प्रभाव भी प्राप्त होता है. सोमवार को चंद्रोदय के समय चंद्र देव को अर्घ्य देने से मन शांत रहता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. आइए दैनिक पंचाग के अनुसार आइए जानें आज कौन सा व्रत त्योहार पड़ रहा है, शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं और आज का नक्षत्र क्या है. आज राहुकाल कब से कब तक रहेगा?
7 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि शाम 05:04 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण द्वादशी तिथि.
7 सितंबर 2026 का वार - सोमवार
7 सितंबर 2026 का नक्षत्र - पुनर्वसु नक्षत्र शाम 06:14 बजे तक, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
7 सितंबर 2026 को योग- व्यातीपात योग सुबह 06:40 बजे तक, इसके बाद वरीयान योग का प्रारंभ होगा
7 सितंबर 2026 को करण- बव सुबह 06:17 बजे तक, इसके बाद बालव शाम 05:04 बजे तक कौलव
7 सितंबर 2026 को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा.
7 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:14 बजे तक
7 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:37 बजे तक
7 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - रात 11:55 बजे
7 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - दोपहर 03:59 बजे
7 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
7 सितंबर 2026 को चंद्रमा का दोपहर 12:38 बजे तक मिथुन राशि में संचरण, इसके बाद कर्क राशि में गोचर.
(स्थान के अनुसार सूर्य और चंद्रमा का उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर भी हो सकता है.)
7 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक.
7 सितंबर 2026 को अमृत काल - दोपहर 03:59 बजे से शाम 05:29 बजे तक.
7 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:38 बजे से सुबह 05:26 बजे तक.
7 सितंबर 2026 को राहुकाल - शाम 07:47 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
7 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 10:52 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक
7 सितंबर 2026 को कुलिक - दोपहर 01:57 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक
7 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:49 बजे से दोपहर 01:38 बजे तक. दोपहर 03:17 बजे से शाम 04:07 बजे तक
7 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 07:03 बजे से सुबह 08:32 बजे तक. रात 01:42 बजे से सुबह 03:12 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)