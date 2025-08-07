Aaj Ka Panchang: ये है 8 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, रखा जाएगा वरलक्ष्मी व्रत, जानें शुभ अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक
धर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 8 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, रखा जाएगा वरलक्ष्मी व्रत, जानें शुभ अशुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Panchang 8 August 2025: 8 अगस्त का दिन अति शुभ है. इस दिन तिथि से लेकर योग, नक्षत्र और शुभ अशुभ मुहूर्त क्या हैं आइए जानें. व्रत या त्योहार कौन कौन से पड़ रहे हैं. राहुकाल कब से कब होगा. आज का पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 07, 2025, 01:35 PM IST
8 August 2025 Ka Panchang
8 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 8 August 2025: शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत सुख, प्रेम और धन के कारक ग्रह शुक्र से होती है. इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. लक्ष्मीजी की आराधना करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं. दुखों और परेशानियों का नाश होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मीजी की आराधना की जाती है जिससे सुख समृद्धि आती है. इस शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत है. ऐसे में देवी वरलक्ष्मी की आराधन करने से इनकी कृपा पा सकते हैं. आइए 8 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

8 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (8 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
8 अगस्त 2025 को सावन शुक्ल चतुर्दशी - 02:12 सायं तक, फिर पूर्णिमा है.
8 अगस्त 2025 को वार शुक्रवार है.
8 अगस्त 2025 को नक्षत्र उत्तराषाढा दोपहर 02:28 PM तक फिर श्रवण नक्षत्र लगेगा.
8 अगस्त 2025 को योग आयुष्मान - 04:09 AM,उसके बाद सौभाग्य योग.
8 अगस्त 2025 को अभिजित मुहूर्त- 12:06 PM से लेकर 12:58 PM
8 अगस्त 2025 को अमृत काल - 07:56 AM से लेकर 09:34 AM, 04:00 से लेकर 05:35 AM
8 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त - 04:28 AM से लेकर 05:16 AM
8 अगस्त 2025 को करण वणिज 02:12 PM तक.

8 अगस्त 2025 को सूर्योदय और चन्द्रास्त
8 अगस्त 2025 को सूर्योदय 6:04 AM बजे. 
8 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:07 PM बजे.
8 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय -6:37 PM 8 अगस्त को. 
8 अगस्त को चन्द्रास्त -5:44 AM , 9 अगस्त को.
8 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.
8 अगस्त 2025 को चंद्रमा मकर राशि में होगा.
8 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- वरलक्ष्मी व्रत है.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
8 अगस्त 2025 को राहुकाल सुबह 10:47 से लेकर दोपहर 12:27 PM.
8 अगस्त 2025 को यम गण्ड सुबह 07:25 से लेकर दोपहर 09:05 तक.
8 अगस्त 2025 को कुलिक काल दोपहर 12:00 से लेकर दोपहर 12:53 तक.
8 अगस्त 2025 को दिशा शूल- उत्तर दिशा 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

TAGS

aaj ka panchang

