Aaj Ka Panchang: ये है 08 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पुष्य नक्षत्र और ब्रह्म योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 08 December 2025: सोमवार का दिन यानी 08 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है. धन और समृद्धि जीवन में बनी रहती है. काम में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली से चंद्रदोष दूर होता है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 08 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

08 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (08 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

08 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष कृष्ण चतुर्थी तिथि शाम 04:03 बजे, इसके बाद पौष कृष्ण पंचमी तिथि.

08 दिसंबर 2025 को वार सोमवार है.

08 दिसंबर 2025 को पुष्य नक्षत्र रात 02:52 बजे तक इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र.

08 दिसंबर 2025 को योग- ब्रह्म योग शाम 05:01 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

08 दिसंबर 2025 को करण- बालव शाम 04:03 बजे तक. इसके बाद कौलव प्रातः 03:10 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

08 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:00 बजे.

08 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:37 बजे.

08 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय रात 09:22 बजे.

09 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह 11:01 बजे.

08 दिसंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

08 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का कर्क राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

08 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

08 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

08 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 08:48 बजे से लेकर रात 10:19 बजे तक.

08 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:24 से लेकर सुबह 06:12 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

08 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

08 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 08:19 से लेकर दोपहर 09:39 बजे तक

08 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 10:59 से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक.

08 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:38 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

08 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:39 से लेकर दोपहर 01:22 बजे तक. दोपहर 02:47 से लेकर शाम 03:29 बजे तक.

08 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:44 से लेकर दोपहर 01:15 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

