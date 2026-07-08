Panchang 8 July 2026 : आज बुधवार, 8 जुलाई 2026 को भगवान गणेश की पूजा करना शुभ फल देगा. गणपति बप्पा की पूजा में दूर्वा जरूर अर्पित करें, साथ ही लड्डुओं का भोग लगाएं, इससे विघ्नहर्ता प्रसन्न होकर सारे विघ्न-बाधाएं दूर कर देते हैं.
वहीं द्रिक पंचांग के अनुसार आज शाम 4 बजे मृत्यु पंचक समाप्त हो जाएंगे. लेकिन गण्ड मूल और आडल योग का अशुभ साया रहेगा. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानिए आज की तिथि, योग, नक्षत्र, करण और सूर्योदय-चंद्रोदय समेत 8 जुलाई का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 12:21 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और उसके बाद नवमी तिथि रहेगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के ग्रह गोचर - शाम 03:59 चंद्रमा चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेगा.
आज का नक्षत्र - शाम 4 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 12:37 बजे तक अतिगण्ड योग रहेगा इसके बाद सुकर्मा योग प्रारंभ होगा. साथ ही आडल योग भी रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:51 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - 8 व 9 जुलाई की मध्यरात्रि 12:35 बजे
चन्द्रास्त - 9 जुलाई की दोपहर 1:00 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 01:37 बजे से 03:11 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है)
राहुकाल - दोपहर 12:31 बजे से 02:12 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:31 बजे से 09:11 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:51 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:05 बजे से 12:58 बजे तक
कौलव - 7 व 8 जुलाई की रात 12:59 बजे से दोपहर 12:22 बजे तक
तैतिल - दोपहर 12:22 बजे से रात 11:35 बजे तक
गर - रात 11:35 बजे से 9 जुलाई की सुबह 10:38 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)