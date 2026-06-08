8 June ka Panchang: पुरुषोत्तम महीने का 23वां दिन है और ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. आज मासिक कालाष्टमी व्रत रखा जाएगा और इस दिन बाबा काल भैरव की पूजा करना शत्रुओं का नाश करता है. साथ ही मासिक जन्माष्टमी भी मनाई जाती है. सोमवार का दिन होने से भगवान शिव की पूजा करना लाभ देगा.
इस समय मृत्यु पंचक भी चल रहे हैं, साथ ही अशुभ आडल योग और विषकुंभ योग भी बन रहा है. साथ ही आज शतभिषा नक्षत्र रहेगा. देखें 8 जून 2026, सोमवार का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 8 जून की तड़के सुबह 03:24 बजे से ज्येष्ठ अधिकमास कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और पूरे दिन रहेगी.
आज का वार - सोमवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे. साथ ही शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:09 बजे तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 09:27 बजे तक विषकुंभ योग रहेगा और उसके बाद प्रीति योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:44 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:07 बजे
चन्द्रोदय - 8 जून की मध्यरात्रि 12:18 बजे
चन्द्रास्त - 8 जून की दोपहर 12:18 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
बालव - सुबह 03:25 बजे से दोपहर 03:30 बजे तक
कौलव - दोपहर 03:30 बजे से 9 जून की तड़के सुबह 03:24 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:08 बजे से 04:56 बजे तक
अमृत काल - मध्यरात्रि 01:28 बजे से सुबह 03:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक
राहू - सुबह 07:24 बजे से 09:05 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक
कुलिक - दोपहर 02:06 बजे से 03:46 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:52 बजे से 01:46 बजे तक, दोपहर 03:33 बजे से शाम 04:26 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 03:41 बजे से शाम 05:19 बजे तक
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)