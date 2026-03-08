Aaj Ka Panchang: ये है 8 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज रंग पंचमी पर्व, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 8 March 2026: आज यानी 8 मार्च 2026, रविवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र कौन सा होगा, करण क्या होगा, ये जानकारियां हासिल करने के लिए हमें पूरा पंचाग देखना होगा. आइए जानें आज तिथि, नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा की स्थिति क्या है और योग कौन से होंगे. राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज रविवार का दिन है और इस दिन की शुरुआत सूर्यदेव से होती है जो सम्मान और आत्मा के कारक हैं. इस दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति की प्राप्ति होती है. वहीं, रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. 8 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग क्या कहता है, आइए जानें.

8 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण पंचमी तिथि रात 09:11 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.

8 मार्च 2026 को वार रविवार.

8 मार्च 2026 को नक्षत्र- स्वाति नक्षत्र दोपहर 01:31 बजे तक. इसके बाद विशाखा.

8 मार्च 2026 को योग- ध्रुव योग सुबह 07:03 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.

8 मार्च 2026 को करण- कौलव सुबह 08:11 बजे तक, इसके बाद तैतिल रात 09:11 बजे तक, इसके बाद गर.

8 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

8 मार्च 2026 को रंग पंचमी का पर्व.

8 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:46 बजे.

8 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:29 बजे.

8 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 11:02 बजे.

9 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 9:58 बजे.

8 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

8 मार्च 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में पूरा दिन-रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

8 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

8 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:14 बजे से लेकर दोपहर 01:01 बजे तक.

8 मार्च 2026 को अमृत काल- प्रातः 06:23 से लेकर तड़के सुबह 08:10 बजे तक.

8 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:09 से लेकर सुबह 05:57 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

8 मार्च 2026 को राहुकाल- शाम 05:01 बजे से लेकर शाम 06:29 बजे तक.

8 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:37 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

8 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 03:33 बजे से लेकर शाम 05:01 बजे तक.

8 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:55 बजे से शाम 05:42 बजे तक.

8 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- शाम 07:44 बजे से लेकर रात 09:31 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

