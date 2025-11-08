Aaj Ka Panchang: ये है 8 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज गणाधिप संकष्टी चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 8 November 2025: शनिवार का दिन यानी 8 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. इस दिन जो भी भक्त शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और शनि दोष दूर होता है और मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है. जातक को शनि की क्रूर दृष्टि से मुक्ति मिलती है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि की स्थिति संतुलित रहती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो कर्मफल और न्याय के कारक हैं. आइए 8 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

8 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि सुबह 07:32 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि सुबह 04:25 बजे तक फिर पंचमी.

8 नवंबर 2025 को वार शनिवार है.

8 नवंबर 2025 को नक्षत्र म्रृगशीर्षा रात 10:02 बजे तक, इसके बाद आद्रा नक्षत्र.

8 नवंबर 2025 को योग- शिव योग शाम 06:31 बजे तक, इसके बाद सिद्ध योग.

8 नवंबर 2025 को करण- विष्टि सुबह 07:32 बजे तक. शाम 05:55 बजे तक बव, इसके बाद सुबह 04:26 तक बालव और फिर कौलव.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:40 बजे.

8 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.

8 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 08:21 बजे.

9 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 09:42 बजे.

8 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

8 नवंबर 2025 को वृषभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

8 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार

8 नवंबर 2025 को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत.

8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत.

8 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

8 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक

8 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:04 से लेकर सुबह 05:52 बजे तक

8 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 02:08 से लेकर रात 03:34 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

8 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 9:25 से लेकर दोपहर 10:48 बजे तक

8 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 1:33 से लेकर दोपहर 4:182:55 बजे तक.

8 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 6:40 से लेकर सुबह 8:02 बजे तक.

8 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:08 से लेकर सुबह 08:52 बजे तक.

8 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:30 से लेकर सुबह 06:54 बजे तक. सुबह 05:45 से लेकर सुबह 07:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

