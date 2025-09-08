Aaj Ka Panchang: ये है 8 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज पितृ पक्ष का दूसरा दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 08 September 2025: आज सोमवार यानी 08 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. सोमवार को शिव जी की पूजा की जाती है. सोमवार के दिन जो भी भक्त शिव जी की पूजा करते हैं और सोमवार का व्रत करते हैं उनके मन और घर में शांति बनी रहती है. शिव जी की पूजा करने से कुंडली चंद्रमा ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और शिव जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं. सोमवार दिन चंद्र ग्रह से शुरू होता है जो मन और माता के कारक ग्रह हैं. सोमवार को चंद्रदेव की पूजा करने और शाम के समय अर्घ्य देने से चंद्रदोष के प्रभाव को कम हो सकते हैं. आइए 8 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

8 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (8 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

8 सितंबर 2025 को तिथि- प्रतिपदा तिथि रात 09:11 बजे तक, इसके बाद द्वितीया तिथि.

8 सितंबर 2025 को वार सोमवार है.

8 सितंबर 2025 को नक्षत्र- पूर्व भाद्रपद - रात 08:02 तक, इसके बाद उत्तर भाद्रपद.

8 सितंबर 2025 को योग- धृति योग - सुबह 06:30 तक.

8 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- पितृ पक्ष का दूसरा दिन (प्रतिपदा श्राद्ध).

8 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

8 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:03 बजे.

8 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:34 बजे.

8 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 06:04 बजे.

चंद्र अस्त 9 सितंबर 2025 को रात को 07:32 बजे.

8 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

8 सितंबर 2025 को चंद्रमा- कुंभ के बाद मीन राशि में संचाेर.

8 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक.

अमृत काल - सुबह 11:46 बजे से लेकर दोपहर 01:15 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:39 बजे से लेकर सुबह 05:27 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

8 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

8 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:47 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

8 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:52 बजे से लेकर दोपहर 12:24 बजे तक.

8 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 1:56 बजे से लेकर दोपहर 7:47 बजे तक

8 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:49 बजे से लेकर दोपहर 01:38 बजे तक, दोपहर 03:16 से लेकर दोपहर 04:05.

8 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 04:52 बजे से लेकर सुबह 06:20 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

