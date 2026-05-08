Advertisement
trendingNow13208034
Hindi Newsधर्मPanchang: ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि पर शुभ योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मां लक्ष्‍मी की पूजा से बढ़ेगी धन-समृद्धि

Panchang: ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि पर शुभ योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, मां लक्ष्‍मी की पूजा से बढ़ेगी धन-समृद्धि

Panchang Today: 8 मई 2026, शुक्रवार यानी कि आज ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि है. शुभ योग में लक्ष्‍मी जी की पूजा करना धन-समृद्धि देगा. पढ़ें आज का पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 08, 2026, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

8 मई 2026, शुक्रवार का पंचांग.
8 मई 2026, शुक्रवार का पंचांग.

8 May 2026 Ka Panchang: आज 8 मई 2026 को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. वहीं ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि पर शुभ योग रहेगा. साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. वहीं शुक्रवार का दिन है, जो कि धन की देवी मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. शुक्रवार व्रत रखने और लक्ष्‍मी जी की पूजा करने, खीर का भोग लगाने से धन-समृद्धि बढ़ती है. पढ़ें 8 मई 2026 का पूरा पंचांग. 

8 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 8 May 2026)   

आज की तिथि - 8 मई की दोपहर 12:21 बजे तक ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि रहेगी और इसके बाद सप्‍तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शुक्रवार, 

Add Zee News as a Preferred Source

आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. साथ ही शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 8 मई की रात 09:19 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 7 व 8 मई की मध्‍यरात्रि 01:59 बजे से शुभ योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:53 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:53 बजे 
चन्द्रोदय - 8 व 9 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे
चन्द्रास्त - 9 मई की सुबह 11:42 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:16 बजे से 05:04 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 11:57 बजे से 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 02:13 बजे से शाम 04:00 बजे तक 

आज के अशुभ काल

राहुकाज - सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:38 बजे से शाम 05:15 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:30 बजे से 09:08 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:29 बजे से 09:21 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक
वर्ज्यम् - मध्‍यरात्रि 01:40 बजे से तड़के सुबह 03:24 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Panchang

Trending news

'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
Tamil Nadu News In Hindi
'DMK-AIADMK एक हुए तो 107 विधायक देंगे इस्तीफा', विजय की धमकी से गरमा गया माहौल
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
jammu kashmir news
कश्मीर में ड्रग माफियाओं पर बड़ा वार! करोड़ों की संपत्तियां जब्त, कई तस्कर अरेस्ट
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
DNA
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर अग्नि-6 का प्रीमियर, 1 साल बाद भारत में क्या-क्या हो रहा
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
Nashik
नासिक TCS दफ्तर में धर्मांतरण की आरोपी निदा खान अरेस्ट, पुलिस ने संभाजीनगर से पकड़ा
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
DNA
काबा गाने वालों की हार से कई देश परेशान! बंगाल के जनादेश से 'वेस्ट मीडिया' में टेंशन
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
weather update
अगले 7 दिन बारिश, बिजली और आंधी से कांपेंगे ये राज्य, 8 मई का मौसम बन जाएगा आफत!
क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो
Mumbai Water Metro Project
क्या मुंबई की ट्रैफिक समस्या अब पानी पर दौड़ती मेट्रो करेगी खत्म? जानिए वॉटर मेट्रो
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर SC की तल्ख टिप्पणी, कहा- सत्ता बदलती है, तरीका नहीं
 Supreme Court
चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर SC की तल्ख टिप्पणी, कहा- सत्ता बदलती है, तरीका नहीं
तमिलनाडु की सियासत में सुपर ट्विस्ट, AIADMK के दिग्गज को मिला डिप्टी सीएम का ऑफर?
Tamil Nadu
तमिलनाडु की सियासत में सुपर ट्विस्ट, AIADMK के दिग्गज को मिला डिप्टी सीएम का ऑफर?
'चोर-चोर तृणमूल...' फ्लाइट में नारेबाजी से भड़कीं महुआ मोइत्रा ने फिर लिया ऐसा फैसला
Mahua Moitra
'चोर-चोर तृणमूल...' फ्लाइट में नारेबाजी से भड़कीं महुआ मोइत्रा ने फिर लिया ऐसा फैसला