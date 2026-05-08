8 May 2026 Ka Panchang: आज 8 मई 2026 को चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. वहीं ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि पर शुभ योग रहेगा. साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. वहीं शुक्रवार का दिन है, जो कि धन की देवी मां लक्ष्‍मी को समर्पित है. शुक्रवार व्रत रखने और लक्ष्‍मी जी की पूजा करने, खीर का भोग लगाने से धन-समृद्धि बढ़ती है. पढ़ें 8 मई 2026 का पूरा पंचांग.

8 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 8 May 2026)

आज की तिथि - 8 मई की दोपहर 12:21 बजे तक ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण षष्‍ठी तिथि रहेगी और इसके बाद सप्‍तमी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - शुक्रवार,

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. साथ ही शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे.

आज का नक्षत्र - 8 मई की रात 09:19 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - 7 व 8 मई की मध्‍यरात्रि 01:59 बजे से शुभ योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.

सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:53 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:53 बजे

चन्द्रोदय - 8 व 9 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे

चन्द्रास्त - 9 मई की सुबह 11:42 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:16 बजे से 05:04 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 11:57 बजे से 12:49 बजे तक

अमृत काल - दोपहर 02:13 बजे से शाम 04:00 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाज - सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक

यम गण्ड - दोपहर 03:38 बजे से शाम 05:15 बजे तक

कुलिक - सुबह 07:30 बजे से 09:08 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 08:29 बजे से 09:21 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:41 बजे तक

वर्ज्यम् - मध्‍यरात्रि 01:40 बजे से तड़के सुबह 03:24 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)