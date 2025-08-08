Aaj Ka Panchang: ये है 9 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 9 August 2025: शनिवार, 9 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत कर्मफलदाता और न्याय के कारक ग्रह शनि से होती है. इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है. हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं और भय का नाश होता है. दुखों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है. शनिवार के दिन हनुमानजी की आराधना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. आइए 9 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

9 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 अगस्त 2025 को सावन पूर्णमा तिथि 01:26 PM है.

9 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.

9 अगस्त 2025 को नक्षत्र श्रवण है.

9 अगस्त 2025 को योग शिव है.

9 अगस्त 2025 को सूर्योदय और चन्द्रास्त

9 अगस्त 2025 को सूर्योदय 5:46 AM बजे.

9 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:06 PM बजे.

9 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय -6:37 PM 9 अगस्त को.

9 अगस्त को चन्द्रास्त -5:44 AM, 9 अगस्त को.

9 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.

9 अगस्त 2025 को चंद्रमा मकर राशि में होगा.

9 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार

9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा.

9 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- सावन पूर्णिमा है.

9 अगस्त 2025 को भद्रा कब रहेगी

रक्षा बंधन 2025 के दिन क्या भद्रा है या नहीं?- रक्षा बंधन 2025 भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी यानी राखी पर भद्रा नहीं है.

9 अगस्त 2025 रक्षा बंधन पर शुभ मुहूर्त

ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 से लेकर 05:04 तक.

प्रातः सन्ध्या - 04:43 से लेकर 05:47 तक.

अभिजित मुहूर्त- 12:00 से लेकर 12:53 तक.

विजय मुहूर्त - 14:40 से लेकर 15:33 तक.

गोधूलि मुहूर्त - 19:06 से लेकर 19:27 तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 अगस्त 2025 को राहु काल: 09:06 से लेकर 10:46 तक.

9 अगस्त 2025 को गुलिक काल: 05:46 से लेकर 07:26 तक.

9 अगस्त 2025 को यमगण्ड: 15:33 से लेकर 16:26 तक.

9 अगस्त 2025 को दिशा शूल- उत्तर दिशा

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

