Aaj Ka Panchang: ये है 9 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक
Advertisement
trendingNow12872357
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 9 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Panchang 9 August 2025: 9 अगस्त का दिन अति शुभ है. इस दिन तिथि से लेकर योग, राखी बंधने का समय, नक्षत्र और शुभ अशुभ मुहूर्त क्या हैं आइए जानें. राहुकाल कब से कब होने वाला है. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 August 2025 Ka Panchang
9 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 9 August 2025: शनिवार, 9 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. इस दिन की शुरुआत कर्मफलदाता और न्याय के कारक ग्रह शनि से होती है. इस दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान है. हनुमान जी की पूजा करने से जीवन के आर्थिक संकट दूर होते हैं और भय का नाश होता है. दुखों और परेशानियों से छुटकारा मिलता है. शनिवार के दिन हनुमानजी की आराधना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. आइए 9 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

9 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (9 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
9 अगस्त 2025 को सावन पूर्णमा तिथि 01:26 PM है.
9 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.
9 अगस्त 2025 को नक्षत्र श्रवण है.
9 अगस्त 2025 को योग शिव है.
9 अगस्त 2025 को सूर्योदय और चन्द्रास्त
9 अगस्त 2025 को सूर्योदय 5:46 AM बजे. 
9 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 7:06 PM बजे.
9 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय -6:37 PM 9 अगस्त को. 
9 अगस्त को चन्द्रास्त -5:44 AM, 9 अगस्त को.
9 अगस्त 2025 को सूर्य कर्क राशि में होगा.
9 अगस्त 2025 को चंद्रमा मकर राशि में होगा.

9 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार
9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा.
9 अगस्त 2025 को व्रत त्योहार- सावन पूर्णिमा है.
9 अगस्त 2025 को भद्रा कब रहेगी
रक्षा बंधन 2025 के दिन क्या भद्रा है या नहीं?-  रक्षा बंधन 2025 भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी यानी राखी पर भद्रा नहीं है. 

9 अगस्त 2025 रक्षा बंधन पर शुभ मुहूर्त
ब्रह्म मुहूर्त - 04:22 से लेकर 05:04 तक.
प्रातः सन्ध्या - 04:43 से लेकर 05:47 तक.
अभिजित मुहूर्त- 12:00 से लेकर 12:53 तक.
विजय मुहूर्त - 14:40 से लेकर 15:33 तक.
गोधूलि मुहूर्त - 19:06 से लेकर 19:27 तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
9 अगस्त 2025 को राहु काल: 09:06 से लेकर 10:46 तक.
9 अगस्त 2025 को गुलिक काल: 05:46 से लेकर 07:26 तक.
9 अगस्त 2025 को यमगण्ड: 15:33 से लेकर 16:26 तक.
9 अगस्त 2025 को दिशा शूल- उत्तर दिशा 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के कितने दिन बाद और किन तिथियों में उतारें राखी, जानें जरूरी नियम

और पढ़ें- Love Astrology: अंगूठी पर जड़ा वो रत्न जिसे धारण कर पा सकेंगे अपना प्यार, बॉयफ्रेंड कर बैठेगा शादी के लिए प्रपोज!

और पढ़ें- Astro Tips: शादीशुदा महिलाएं आज से ही छोड़ दें 5 काम, नहीं तो धनवान बनने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद!

About the Author
author img
पद्मा श्री शुभम्

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्होंने मास कम्युनिकेशन से बैचलर डिग्री और हिंदी विषय से एम ए की ड...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
NRC
'किसने उन्हें NRC का पालन करने के लिए कहा है...', ममता के बयान पर हिमंता का पलटवार
;