/Panchang 9 july 2026: आज आषाढ़ कृष्ण नवमी तिथि पर सुकर्मा के बाद धृति योग, जानें राहुकाल कब से कब तक!

9 july 2026 ka Panchang: आज गुरुवार, 9 जुलाई 2026 को आषाढ़ माह की कृष्ण नवमी तिथि होगी और दोपहर बाद दशमी तिथि होगी. इस दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. विष्णु जी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती मिलती है. शरीरिक शक्ति बढ़ती है और कुंडली में गुरु बृहस्पति ग्रह बलवान होता है.
आज यानी 9 जुलाई 2026 को शुभ योग और मुहूर्त क्या होंगे, आज की तिथि और नक्षत्र क्या है, सूर्य-चंद्र की स्थिति क्या है, इस सभी जानकारियों को हासिल करने के लिए आइए 9 जुलाई 2026 के पंचांग पर एक नजर डालें.
9 जुलाई 2026 की तिथि - सुबह 10:38 बजे तक आषाढ़ कृष्ण नवमी तिथि रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.
9 जुलाई 2026 का वार - गुरुवार
9 जुलाई 2026 का नक्षत्र - अश्विनी दोपहर 02:56 तक इसके बाद भरणी रहेगा.
9 जुलाई 2026 के योग - सुबह 10:11 बजे तक सुकर्मा योग रहेगा और इसके बाद धृति योग प्रारंभ होगा.
9 जुलाई 2026 को करण- गर सुबह 10:38 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 09:32 बजे तक, इसके बाद विष्टि
9 जुलाई 2026 को सूर्योदय - सुबह 05:51 बजे तक
9 जुलाई 2026 को सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे तक
9 जुलाई 2026 को चन्द्रोदय - दोपहर 12:35 बजे
9 जुलाई 2026 को चन्द्रास्त सुबह- दोपहर 2:02 बजे
9 जुलाई 2026 को सूर्य का मेष राशि में संचरण
9 जुलाई 2026 को सुबह चंद्रमा का मीन राशि में संचरण.
(शहर के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का फर्क हो सकता है.)
9 जुलाई 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक
9 जुलाई 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से दोपहर 12:58 बजे तक
9 जुलाई 2026 को अमृत काल - सुबह 08:02 बजे से सुबह 09:34 बजे तक
9 जुलाई 2026 को सर्वार्थसिद्धि योग - सुबह 05:51 बजे से लेकर 09 जुलाई की दोपहर 02:56 बजे तक.
9 जुलाई 2026 को राहुकाल - दोपहर 02:12 बजे से दोपहर 03:52 बजे तक
9 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 05:51 बजे से सुबह 07:31 बजे तक
9 जुलाई 2026 को कुलिक - सुबह 09:11 बजे से सुबह 10:52 बजे तक
9 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से सुबह 11:12 बजे तक. दोपहर 03:38 बजे से शाम 04:32 बजे तक.
9 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 11:06 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक. रात 11:52 बजे से बीच रात 01:21 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है। स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)