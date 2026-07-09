/Panchang 9 july 2026: आज आषाढ़ कृष्ण नवमी तिथि पर सुकर्मा के बाद धृति योग, जानें राहुकाल कब से कब तक!

9 जुलाई 2026 को राहुकाल - दोपहर 02:12 बजे से दोपहर 03:52 बजे तक

9 जुलाई 2026 को यम गण्ड - सुबह 05:51 बजे से सुबह 07:31 बजे तक

9 जुलाई 2026 को कुलिक - सुबह 09:11 बजे से सुबह 10:52 बजे तक

9 जुलाई 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:18 बजे से सुबह 11:12 बजे तक. दोपहर 03:38 बजे से शाम 04:32 बजे तक.

9 जुलाई 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 11:06 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक. रात 11:52 बजे से बीच रात 01:21 बजे तक.