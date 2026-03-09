Aaj Ka Panchang: ये है 9 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज विशाखा के बाद अनुराधा नक्षत्र, राहुकाल कब? जानें

Aaj Ka Panchang 9 March 2026: आज यानी 9 मार्च 2026, सोमवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र और योग कौन सा होगा, क्या करण होगा, ये जानकारियां हासिल करने के लिए पूरा पंचाग देखना होगा. आइए जानें आज तिथि, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या है. राहुकाल की अवधि कब से कब तक होगा.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज सोमवार का दिन है और इस दिन की शुरुआत चंद्रदेव से होती है जो मन और माता के कारक हैं. इस दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज महादेव की पूजा करते हैं उनके दुखों का नाश होता है. वहीं, सोमवार की शआम को चंद्रोदय के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है. यहां 9 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानेंगे.

9 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र कृष्ण षष्ठी तिथि रात 11:27 बजे तक, इसके बाद सप्तमी तिथि.

9 मार्च 2026 को वार सोमवार.

9 मार्च 2026 को नक्षत्र- विशाखा नक्षत्र शाम 04:11 बजे तक. इसके बाद अनुराधा.

9 मार्च 2026 को योग- व्याघात योग सुबह 07:35 बजे तक. इसके बाद हर्षण योग.

9 मार्च 2026 को करण- गर सुबह 10:17 बजे तक, इसके बाद वणिज रात 11:27 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

Add Zee News as a Preferred Source

9 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

9 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:45 बजे.

9 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:29 बजे.

9 मार्च 2026 को चंद्रोदय रात 11:57 बजे.

10 मार्च 2026 को चंद्रस्त सुबह 10:41 बजे.

9 मार्च 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

9 मार्च 2026 को चंद्रमा का तुला राशि में सुबह 09:29 बजे तक संचरण. इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

9 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

9 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:13 बजे से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.

9 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 06:23 से लेकर तड़के सुबह 08:10 बजे तक.

9 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:08 से लेकर सुबह 05:56 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

9 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 08:13 बजे से लेकर सुबह 09:41 बजे तक.

9 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:09 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.

9 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:33 बजे तक.

9 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:00 बजे से दोपहर 01:47 बजे तक. दोपहर 03:21 बजे से लेकर शाम 04:08 बजे तक.

9 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:40 बजे से लेकर रात 10:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Shukraditya Yog: गुरु की राशि में सूर्य-शुक्र की युति से 4 राशि वालों की बदलेगी जिंदगी, बढ़ेगा पैसा प्रेम और सम्मान!

और पढ़ें- Shani Gochar 2026: रेवती नक्षत्र में शनि के प्रवेश करते ही 4 राशि वालों के शुरू होंगे कठिन दिन, कई क्षत्रों में बढ़ेंगी मुश्किलें!