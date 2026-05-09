Advertisement
trendingNow13209195
Hindi Newsधर्म9 May ka Panchang: कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी आज, शुक्‍ल योग में करें कान्‍हा और काल भैरव की पूजा

9 May ka Panchang: कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी आज, शुक्‍ल योग में करें कान्‍हा और काल भैरव की पूजा

Aaj Ka Panchang 9 May 2026: आज ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण अष्‍टमी को मासिक कालाष्‍टमी व्रत रखा जाएगा और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी भी मनेगी. आज लड्डू गोपाल और बाबा काल भैरव की पूजा करें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 09, 2026, 04:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 May ka Panchang: कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी आज, शुक्‍ल योग में करें कान्‍हा और काल भैरव की पूजा

9 मई 2026 का पंचांग : हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की मासिक कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पड़ती है. आज ज्‍येष्‍ठ मास की कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी है. इस दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, वहीं लड्डू गोपाल की पूजा जीवन में सुख-समृद्धि सकारात्‍मकता लाती है. 

साथ ही शनिवार होने से शनि देव की पूजा करें, सूर्यास्‍त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. पूजा-पाठ शुभ काल में करें और राहु काल में कोई भी नए काम या मांगलिक कार्य न करें. देखें आज का पूरा पंचांग. 

9 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 9 May 2026)

आज की तिथि - 9 मई की दोपहर 02:03 बजे से अष्‍टमी तिथि प्रारंभ होगी और 10 मई की दोपहर 03:06 बजे समाप्‍त होगी. कालाष्‍टमी और कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पूजा रात में करने का विधान है, इसलिए 9 मई को अष्‍टमी तिथि मानी जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

आज का वार - शनिवार 

आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. साथ ही सूर्य और चंद्रमा मिलकर वैधृति योग बना रहे हैं. 

आज का नक्षत्र - 9 मई की देर रात 11:24 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्‍ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - 9 मई की तड़के सुबह 02:29 बजे से पूरे दिन और रात तक शुक्‍ल योग रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: 9 मई को रखा जाएगा कालाष्‍टमी व्रत, कर्ज समेत ये परेशानियां झेल रहे लोग जरूर करें काल भैरव की पूजा, तुरंत मिलेगा लाभ

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:52 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:53 बजे तक
चन्द्रोदय - 8 व 9 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे
चन्द्रास्त - 10 मई की दोपहर 12:37 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 12:23 बजे से 02:08 बजे तक

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब)

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:08 बजे से 10:45 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:01 बजे से 03:38 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:52 बजे से 07:30 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:36 बजे से 08:28 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 03:38 बजे से 05:20 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

Panchang

Trending news

बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास
west bengal news in hindi
बंगाल को मिलेगा 'अधिकारी' तो तमिलनाडु में होगा 'विजय' का राज, आज रचा जाएगा इतिहास
कहीं लू का थपेड़ा, कहीं बारिश का सहारा... 9 मई को मौसम देने जा रहा 'डबल अटैक'
weather update
कहीं लू का थपेड़ा, कहीं बारिश का सहारा... 9 मई को मौसम देने जा रहा 'डबल अटैक'
आमों का बगीचा कहलाता है ये देश, बस एक फीसदी करता है एक्सपोर्ट
Mango
आमों का बगीचा कहलाता है ये देश, बस एक फीसदी करता है एक्सपोर्ट
शशि थरूर जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' की चिंता में पहुंचे कोर्ट, जानिए वो है क्या?
Shashi Tharoor
शशि थरूर जिस 'पर्सनैलिटी राइट्स' की चिंता में पहुंचे कोर्ट, जानिए वो है क्या?
केरल विधानसभा में बड़ा बदलाव, हिंदू MLA की संख्या कम; मुस्लिम-ईसाई प्रतिनिधित्व बढ़ा
Kerala
केरल विधानसभा में बड़ा बदलाव, हिंदू MLA की संख्या कम; मुस्लिम-ईसाई प्रतिनिधित्व बढ़ा
जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं भी हो, K9 फौरन ढूंढ़ लेता है
K-9
जमीन के नीचे, घर के अंदर या बगीचों के बीच, ड्रग्स कहीं भी हो, K9 फौरन ढूंढ़ लेता है
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
DNA
सुवेंदु के PA की हत्या पर नया खुलासा, कितने की दी गई सुपारी; हमलावर की पहचान हुई?
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
DNA
ये 'ताज' नहीं आसां... आग का दरिया है, CM बनते ही सुवेंदु के सामने होंगी ये चुनौतियां
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
Rahul Gandhi
'बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन...', चुनावी नतीजों के बाद राहुल गांधी का नया दावा
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू
kaju
भारत की वो इकलौती जगह, जहां पर टमाटर-प्याज के भाव में थैला भरकर ला सकते हैं काजू