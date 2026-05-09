9 मई 2026 का पंचांग : हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की मासिक कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पड़ती है. आज ज्‍येष्‍ठ मास की कालाष्‍टमी और मासिक कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी है. इस दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से शत्रु बाधाएं दूर होती हैं, वहीं लड्डू गोपाल की पूजा जीवन में सुख-समृद्धि सकारात्‍मकता लाती है.

साथ ही शनिवार होने से शनि देव की पूजा करें, सूर्यास्‍त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. पूजा-पाठ शुभ काल में करें और राहु काल में कोई भी नए काम या मांगलिक कार्य न करें. देखें आज का पूरा पंचांग.

9 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 9 May 2026)

आज की तिथि - 9 मई की दोपहर 02:03 बजे से अष्‍टमी तिथि प्रारंभ होगी और 10 मई की दोपहर 03:06 बजे समाप्‍त होगी. कालाष्‍टमी और कृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी पूजा रात में करने का विधान है, इसलिए 9 मई को अष्‍टमी तिथि मानी जाएगी.

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आज का वार - शनिवार

आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे. साथ ही सूर्य और चंद्रमा मिलकर वैधृति योग बना रहे हैं.

आज का नक्षत्र - 9 मई की देर रात 11:24 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्‍ठा नक्षत्र रहेगा.

आज के योग - 9 मई की तड़के सुबह 02:29 बजे से पूरे दिन और रात तक शुक्‍ल योग रहेगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 05:52 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:53 बजे तक

चन्द्रोदय - 8 व 9 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे

चन्द्रास्त - 10 मई की दोपहर 12:37 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:15 बजे से 05:03 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

अमृत काल - दोपहर 12:23 बजे से 02:08 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 09:08 बजे से 10:45 बजे तक

यम गण्ड - दोपहर 02:01 बजे से 03:38 बजे तक

कुलिक - सुबह 05:52 बजे से 07:30 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 07:36 बजे से 08:28 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 03:38 बजे से 05:20 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)