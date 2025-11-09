Aaj Ka Panchang: ये है 9 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नक्षत्र आद्रा और सिद्ध योग, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 9 November 2025: रविवार का दिन यानी 9 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य दोष दूर होता है और दूर कर प्रसिद्धि फैलती है. रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति संतुलित होती है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो नेतृत्व और पिता का कारक हैं. आइए 9 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

9 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि रात 01:55 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.

9 नवंबर 2025 को वार रविवार है.

9 नवंबर 2025 को नक्षत्र आद्रा रात 08:04 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र.

9 नवंबर 2025 को योग- सिद्ध योग शाम 03:02 बजे तक, इसके बाद साध्य योग.

9 नवंबर 2025 को करण- कौलव दोपहर 03:05 बजे तक. रात 01:55 बजे तक तैतिल, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

9 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:40 बजे.

9 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.

9 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 09:28 बजे.

10 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 11:48 बजे.

9 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.

9 नवंबर 2025 को मिथुन राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

9 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

9 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक

9 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 से लेकर सुबह 05:53 बजे तक

9 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 11:02 से लेकर रात 12:30 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

9 नवंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:18 से लेकर शाम 5:40 बजे तक

9 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:33 बजे तक.

9 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 2:55 से लेकर सुबह 4:18 बजे तक.

9 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 04:12 से लेकर सुबह 04:56 बजे तक.

9 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:45 से लेकर सुबह 07:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

