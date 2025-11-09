Advertisement
trendingNow12993928
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 9 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज नक्षत्र आद्रा और सिद्ध योग, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 9 November 2025: 9 नवंबर का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 9 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 November 2025 Ka Panchang
9 November 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 9 November 2025: रविवार का दिन यानी 9 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है. सूर्यदेव को अर्घ्य देने से सूर्य दोष दूर होता है और दूर कर प्रसिद्धि फैलती है. रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति संतुलित होती है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो नेतृत्व और पिता का कारक हैं. आइए 9 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

9 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (9 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
9 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तिथि रात 01:55 बजे तक, इसके बाद षष्ठी तिथि.
9 नवंबर 2025 को वार रविवार है.
9 नवंबर 2025 को नक्षत्र आद्रा रात 08:04 बजे तक, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र.
9 नवंबर 2025 को योग- सिद्ध योग शाम 03:02 बजे तक, इसके बाद साध्य योग.
9 नवंबर 2025 को करण- कौलव दोपहर 03:05 बजे तक. रात  01:55 बजे तक तैतिल, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
9 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:40 बजे. 
9 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:40 बजे.
9 नवंबर 2025 को चंद्रोदय शाम को 09:28 बजे.
10 नवंबर 2025 को चंद्रस्त सुबह को 11:48 बजे.
9 नवंबर 2025 को सूर्य तुला राशि में गोचर.
9 नवंबर 2025 को मिथुन राशि में पूरा दिन संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

9 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
9 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:48 से लेकर  दोपहर  12:32 बजे तक
9 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:05 से लेकर  सुबह  05:53 बजे तक
9 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 11:02 से लेकर रात 12:30 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
9 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
9 नवंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:18 से लेकर शाम 5:40 बजे तक
9 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:33 बजे तक.
9 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 2:55 से लेकर सुबह 4:18 बजे तक.
9 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 04:12 से लेकर सुबह 04:56 बजे तक. 
9 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:45 से लेकर सुबह 07:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rahu Gochar 2025: स्पष्ट राहु का नक्षत्र पद गोचर 3 राशि वालों को अचानक देगा अथाह धन, जातक के बनने लगेंगे काम!

और पढ़ें- Ramayan Katha: भाई की भक्ति में लक्ष्मण जी ने त्याग दी 14 वर्ष के लिए अपनी नींद, हैरानी में डाल देगी निद्रा पर जीत की ये कथा!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
Weather
कंपकंपाती सर्दी का जल्द होगा अटैक, कोहरे को लेकर हो जाएं अलर्ट, कितना तंग करेगी ठंड
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
Droupadi Murmu
अंगोला पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर रहेगा फोकस
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
Lal Krishna Advani
पीएम मोदी ने आडवाणी से उनके जन्मदिन पर की मुलाकात, थरूर ने भी बांधे तारीफों के पुल
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
Gujarat
महादेव ऐप में स्टेट मॉनिटरिंग सेल को बड़ी सफलता, जयसिंह शंकरा को किया गिरफ्तार
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
Train
कच्छ में बड़ा ट्रेन हादसा टला, भुज से बरेली जा रही रेल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
jammu kashmir news
'सफेद कोट' की आड़ में लोगों की जान लेने की तैयारी में था आदिल? कैसे आ गया पकड़ में
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, नहीं बचेगा टेरर का कोई भी रहनुमा!
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध