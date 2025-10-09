Aaj Ka Panchang: ये है 9 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज भरणी और वज्र योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 09 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 9 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन विष्णु जी की आराधना की जाती है. जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं उसके जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है. भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और हर काम में सफलताएं प्राप्त होती हैं. विष्णु जी की आराधना से जीवन के संकटों का नाश होता है, सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के व्रत का संकल्प किया जाता है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 9 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

9 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रात 10:54 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि.

9 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.

9 अक्टूबर 2025 को भरणी नक्षत्र रात 08:02 बजे तक और फिर कृत्तिका नक्षत्र.

9 अक्टूबर 2025 को योग- वज्र रात 09:32 बजे तक इसके बाद सिद्धि योग.

9 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

9 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:25 बजे.

9 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:02 बजे.

9 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 7:40 बजे.

10 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 09:39 बजे.

9 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.

रात 01:23, 10 अक्टूबर 2025 तक चंद्रमा का मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.

9 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - शाम 03:45 बजे से लेकर शाम 05:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

9 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:41 बजे से लेकर दोपहर 3:08 बजे तक.

9 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:25 बजे से लेकर सुबह 7:52 बजे तक.

9 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

9 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:04 बजे से लेकर सुबह 11:04 बजे तक, दोपहर 02:56 बजे से लेकर दोपहर 03:43 बजे तक.

9 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 07:15 बजे से लेकर सुबह 08:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

