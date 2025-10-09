Advertisement
trendingNow12953419
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 9 अक्टूबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज भरणी और वज्र योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 9 October 2025: 09 अक्टूबर का दिन गुरु देव और विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 09 अक्टूबर को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 October 2025 Ka Panchang
9 October 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 09 October 2025: गुरुवार का दिन यानी 9 अक्टूबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है. इस दिन विष्णु जी की आराधना की जाती है. जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं उसके जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है. भक्त की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है और हर काम में सफलताएं प्राप्त होती हैं. विष्णु जी की आराधना से जीवन के संकटों का नाश होता है, सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है. कुंडली में कमजोर गुरु को मजबूत करने के लिए गुरुवार के व्रत का संकल्प किया जाता है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान और भाग्य के कारक ग्रह हैं. आइए 9 अक्टूबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

9 अक्टूबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (9 October 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
9 अक्टूबर 2025 को तिथि- कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रात 10:54 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी तिथि.
9 अक्टूबर 2025 को वार गुरुवार है.
9 अक्टूबर 2025 को भरणी नक्षत्र रात 08:02 बजे तक और फिर कृत्तिका नक्षत्र.
9 अक्टूबर 2025 को योग- वज्र रात 09:32 बजे तक इसके बाद सिद्धि योग.

9 अक्टूबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
9 अक्टूबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:25 बजे. 
9 अक्टूबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:02 बजे.
9 अक्टूबर 2025 को चंद्रदय दोपहर को 7:40 बजे.
10 अक्टूबर 2025 को चंद्रस्त रात को 09:39 बजे.
9 अक्टूबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में संचरण.
रात 01:23, 10 अक्टूबर 2025 तक चंद्रमा का मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.

Add Zee News as a Preferred Source

9 अक्टूबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:50 बजे से लेकर दोपहर 12:37 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:49 बजे से लेकर सुबह 05:37 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - शाम 03:45 बजे से लेकर शाम 05:11 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
9 अक्टूबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
9 अक्टूबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:41 बजे से लेकर दोपहर 3:08 बजे तक.
9 अक्टूबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:25 बजे से लेकर सुबह 7:52 बजे तक.
9 अक्टूबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.
9 अक्टूबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:04 बजे से लेकर सुबह 11:04 बजे तक, दोपहर 02:56 बजे से लेकर दोपहर 03:43 बजे तक.
9 अक्टूबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 07:15 बजे से लेकर सुबह 08:40 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali 2025: 10 के नोट से लेकर काली गुंजा तक... दिवाली से पहले करें तिजोरी से जुड़े ये टोटके, बनेंगे महाधनवान और बरसेंगे पैसे!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
village
गणेशजी के लिए बसा ये गांव, सदियों पुराने मंदिर में दिव्य रूप में हैं शालिग्राम-गणपति
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
Jammu Kashmir
J&K की सिक्योरिटी को लेकर MHA की अहम बैठक, सामने आया आतंकवाद के समूल नाश का प्लान
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
DNA
गैस, सर्दी, एंटी एलर्जिक.. दवा नहीं, आप खा रहे जहर! जानें सच्चाई..
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
jammu kashmir news
महबूबा लाएंगी एंटी बुलडोजर बिल, कश्मीरियों को कैसे मिलेगा फायदा?
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
Bihar Election 2025
बिहार गजबे है... NDA-महागठबंधन में फंसा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, समझें INSIDE STORY
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
mumbai
एक शहर, एक पीर लेकिन 2 मजार कैसे? मुंबई की दरगाह पर मुस्लिमों का 'दंगल'
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
DNA
दुनिया ने देखा भारत का पराक्रम, फिर भी कुंठा क्लब को क्यों है पाक के झूठ पर भरोसा?
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
army launches search operation
उड़ाए ड्रोन, जमीन पर उतारे डॉग स्क्वॉड; लापता जवानों की खोज में सेना नेझोंक दी ताकत
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
DNA Analsis
I LOVE मोहम्मद पर 'सब्र-कब्र' क्यों? योगी को चुनौती देने वाले पोस्टर का विश्लेषण
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला
Tariq Anwar
हिम्मत होती तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए PoK ले लेते... कांग्रेस नेता का PM मोदी पर हमला