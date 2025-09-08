Aaj Ka Panchang: ये है 9 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, द्वितीया तिथि का श्राद्ध, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 09 September 2025: आज मंगलवार यानी 09 सितंबर 2025 का दिन शुभ है. मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं उनके घर में शांति बनी रहती है और व्यक्ति भय से मुक्त होता है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और मंगल दोष दूर होता है. हनुमान जी साधक की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर उसते जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं. मंगलवार दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य, पराक्रम, रक्त और भाई के कारक ग्रह हैं. आइए 9 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

9 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (9 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

9 सितंबर 2025 को तिथि- द्वितीया तिथि, शाम 06:28 तक. इसके बाद तृतीया तिथि.

9 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.

9 सितंबर 2025 को नक्षत्र- उत्तर भाद्रपद - शाम 06:07 तक, इसके बाद रेवती का योग.

9 सितंबर 2025 को योग- गण्ड योग - प्रातः 03:20 से लेकर रात 11:58 तक.

9 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- द्वितीया तिथि का श्राद्ध.

9 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

9 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:03 बजे.

9 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:33 बजे.

9 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: शाम 07:40 बजे.

चंद्र अस्त 10 सितंबर 2025 को सुबह को 08:34 बजे.

9 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

9 सितंबर 2025 को चंद्रमा- मीन राशि में संचार.

9 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक.

अमृत काल - दोपहर 02:07 बजे से लेकर दोपहर 03:36 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:39 बजे से लेकर सुबह 05:27 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

9 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

9 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:28 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक.

9 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:51 बजे तक.

9 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:24 बजे से लेकर दोपहर 1:56 बजे तक

9 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, रात 11:14 से लेकर रात 12:00 तक.

9 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 04:52 बजे से लेकर सुबह 06:20 बजे तक, सुबह 05:05 बजे से लेकर सुबह 06:33 बजे तक

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

