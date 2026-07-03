Dainik Panchang: 3 जुलाई 2026, शुक्रवार यानी कि आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. चतुर्थी तिथि पर व्रत रखना, भगवान गणेश की पूजा करना, दूर्वा-मोदक का भोग लगाना संकटों को दूर करता है.
संकष्टी चतुर्थी व्रत रात को चंद्रोदय के बाद चंद्र देव के दर्शन करके, अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है. हालांकि आज भद्रा काल भी रहेगा. जिससे इस अशुभ काल के दौरान शुभ कार्य वर्जित रहेंगे. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज के शुभ-अशुभ योग, काल, नक्षत्र समेत 3 जुलाई का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 11:20 बजे तक आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी और इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. चूंकि चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय का समय देखा जाता है, लिहाजा आज 3 जुलाई को ही चतुर्थी मानी जाएगी.
आज का वार - शुक्रवार
आज के व्रत-त्योहार - संकष्टी गणेश चतुर्थी
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा कुंभ राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 11:46 बजे तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - शाम 04:59 बजे तक विष्कुम्भ योग रहेगा. उसके बाद 05:01 बजे तक प्रीति योग रहेगा.
भद्रा काल - 2 जुलाई की रात 10:31 बजे से भद्रा प्रारंभ हुई थी जो 3 जुलाई की सुबह 11:20 बजे तक रहेगी.
सूर्योदय - सुबह 05:49 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:12 बजे
चन्द्रोदय - रात 09:47 बजे
चन्द्रास्त - 4 जुलाई की सुबह 09:20 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:13 बजे से 05:01 बजे तक
अमृत काल - देर रात 02:28 बजे से सुबह 04:12 बजे
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से 12:57 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:50 बजे से 02:31 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:32 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:29 बजे से 09:10 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:30 बजे से 09:23 बजे तक, दोपहर 12:57 बजे से 01:51 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 04:06 बजे से 05:50 बजे तक
विष्टि - सुबह 11:20 बजे तक
बव - सुबह 11:20 बजे से 3 व 4 जुलाई की रात 12:03 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)