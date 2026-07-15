15 July Ka Panchang : विक्रम संवत 2080 की पहली गुप्त नवरात्र यानी कि आषाढ़ नवरात्र आज से प्रारंभ हो गई हैं. अब से 9 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा-आराधना की जाएगी. गुप्त नवरात्र में जप-तप, साधना गुप्त रखकर की जाती है, तभी उसका पूरा फल मिलता है. वैसे तो गुप्त नवरात्र तंत्र-मंत्र के लिए विशेष होती है, लेकिन गृहस्थजन भी इस दौरान मां दुर्गा की पूजा करके उनका आशीर्वाद पा सकते हैं. आज 15 जुलाई 2026, बुधवार को गुप्त नवरात्र के पहले दिन घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 05:33 बजे से 10:09 बजे तक है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी. इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - बुधवार.
आज के व्रत-त्योहार - आषाढ़ गुप्त नवरात्र प्रारंभ.
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा कर्क राशि में स्थित रहेंगे.
आज का नक्षत्र - रात 09:46 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 08:04 बजे तक हर्षण योग रहेगा और इसके बाद पूरे दिन वज्र योग रहेगा. वज्र योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. इसे ज्योतिष में अशुभ माना गया है.
सूर्योदय - सुबह 05:54 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 06:32 बजे
चन्द्रास्त - रात 08:19 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:18 बजे से 05:06 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - Nil (लगभग पूरे दिन वज्र योग रहने से दोपहर में अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा)
अमृत काल - दोपहर 03:59 बजे से शाम 05:26 बजे तक
राहुकाल- दोपहर 12:32 बजे से 02:12 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 07:33 बजे से 09:13 बजे तक
कुलिक - सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 07:21 बजे से 08:47 बजे तक
बव - रात 01:30 बजे से सुबह 11:51 बजे तक
बालव - सुबह 11:51 बजे से रात 10:18 बजे तक
कौलव - रात 10:18 बजे से 16 जुलाई की सुबह 08:53 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)