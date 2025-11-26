Aaj Ka Rashifal 26 November 2025: सिंह वालों को धन लाभ का योग, तुला के जातक पाएंगे अपना लक्ष्य! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj ka Rashifal 26 November 2025, Horoscope Today: 26 नवंबर 2025, बुधवार यानी आज 26 नवंबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण होगा और सूर्य वृश्चिक राशि में गोचररत है. आज का दिन कई राशि वालों के लिए सकारात्मक हो सकता है तो वहीं कुछ राशि के जातकों के लिए दिन परीक्षाओं से भरा हो सकता है. आइए इस कड़ी में 26 नवंबर 2025 बुधवार का दैनिक राशिफल जानें.

26 नवंबर 2025 का दैनिक राशिफल

मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उत्साह और प्रगति से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. धन लाभ के मजबूत योग हैं और किसी रुके हुए पैसे की प्राप्ति हो सकती है. परिवार में मेलजोल बढ़ेगा और आपसी संबंध और मजबूत होंगे. प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा है-साथी का सहयोग और स्नेह मिलेगा. किसी मित्र से अच्छी खबर मिलेगी या मदद प्राप्त होगी. आज आपकी योजनाएं सफल होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अधिक तनाव से बचें.

वृषभ राशि

आज आपका दिन संतुलित और फलदायी रहेगा. कार्यक्षेत्र में नियोजित काम समय पर पूरे होंगे. आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी और किसी नए अवसर का लाभ मिलेगा. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और किसी विशेष चर्चा से घर में सकारात्मकता बढ़ेगी. प्रेम जीवन में आज का समय अनुकूल है - रिश्ते में निकटता बढ़ेगी. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर थकान महसूस हो सकती है.

मिथुन राशि

आज आप मेहनत और समर्पण से अपने कामों में सफलता हासिल करेंगे. नौकरी में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. धन संबंधित मामलों में सुधार होगा और लाभ की संभावना है. परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाधान निकलेगा. प्रेम जीवन में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और रिश्ता मजबूत होगा. नए लोगों से परिचय होगा, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा. मन में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है.

कर्क राशि

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे. नौकरी में आपके प्रदर्शन की प्रशंसा होगी. आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा और आय के साधन बढ़ सकते हैं. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और किसी शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी और साथी के साथ दिल की बात साझा करने का समय अच्छा है. मन में सुकून रहेगा और मानसिक स्थिति बेहतर होगी. यात्रा के योग बन रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह राशि

आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा और आपकी योजनाएं सफल होंगी. कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने के संकेत हैं. आर्थिक रूप से दिन शुभ है - धन लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा और कोई शुभ समाचार मिल सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा. आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और लोग आपकी सलाह मानेंगे. आज का दिन नए अवसर देने वाला है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

कन्या राशि

आज आप अपने आत्मविश्वास के दम पर सभी चुनौतियों को पार कर पाएंगे. नौकरी में आपके लिए तरक्की के संकेत हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आर्थिक रूप से दिन लाभकारी है - धन आगमन के कई अवसर मिल सकते हैं. परिवार में प्रेम और सामंजस्य रहेगा. प्रेम जीवन में भरोसा और समझ बढ़ेगी. आज किसी नई शुरुआत का अवसर मिल सकता है. आपकी सोच मजबूत रहेगी और निर्णय सही साबित होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

तुला राशि

आज आपके कार्य तेजी से पूर्ण होंगे और आपको अपने लक्ष्यों में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कोई पुराना बकाया मिल सकता है. परिवार से पूरा समर्थन मिलेगा और घर में सकारात्मकता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में आज का दिन अच्छा रहेगा - साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके विचारों को लोग महत्व देंगे. मन में शांति रहेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा पर अधिक कार्यभार से बचें.

वृश्चिक राशि

आज की मेहनत आपके लिए सफल परिणाम लेकर आएगी. नौकरी या व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ की संभावना है. परिवार के साथ संबंध मजबूत होंगे और घर में शांति का वातावरण रहेगा. प्रेम जीवन में भावनाएं गहरी होंगी और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे. किसी नए अवसर का लाभ मिलेगा. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने निर्णयों में सफल रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

धनु राशि

आज आप नए अवसरों की ओर बढ़ेंगे और आपकी मेहनत का सही फल मिलेगा. नौकरी में आपकी प्रशंसा होगी और किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में लाभ होगा और आय बढ़ेगी. परिवार में सुकून और खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी - साथी आपको समझेगा और सहयोग देगा. किसी यात्रा की संभावना है. मन में उत्साह बढ़ेगा और ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

मकर राशि

आज आपके लिए तरक्की और सफलता का दिन है. नौकरी में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और काम में प्रगति होगी. धन लाभ के योग हैं और निवेश से फायदा मिल सकता है. परिवार में सामंजस्य रहेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी. प्रेम जीवन में खुशनुमा माहौल रहेगा - साथी के साथ मधुर बातचीत होगी. आज आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का सही समय है. मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

कुंभ राशि

आज किसी रुके हुए काम में सफलता मिलेगी और आपकी प्रयासों का अच्छा परिणाम मिलेगा. आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी और धन आगमन के संकेत हैं. परिवार से सुख और सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में आज का दिन रोमांटिक रहेगा - संबंध और गहरा होगा. कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी राय को महत्व देंगे. किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए आरामदायक और शुभ रहेगा. कामकाज में तेजी आएगी और अधूरे काम पूरे होंगे. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. घर परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और सबका सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में आज का दिन अच्छा है - आप दोनों के बीच समझ बढ़ेगी. किसी मित्र से मदद मिल सकती है. मन में शांति रहेगी और आपके निर्णय सही साबित होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

