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Hindi Newsधर्मAaj Ka Rashifal 21 March 2026: प्रेमी के साथ समय बिताएंगे तुला के जातक, लंबी यात्रा से बचे मकर के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 21 March 2026: प्रेमी के साथ समय बिताएंगे तुला के जातक, लंबी यात्रा से बचे मकर के लोग! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 21 मार्च 2026: आज का राशिफल में सभी राशियों के दिन का हाल हम विस्तार से जानते हैं. इस कड़ी में जानेंगे कि आज कौन सी राशि के लिए दिन अति शुभ होगा व किन जातकों के लिए अशुभ रह सकता है.

Written By  Dr. Arun Bansal|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj ka Rashifal
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आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 21 मार्च 2026: आज यानी 21 मार्च 2026, शनिवार को चंद्रमा का मेष राशि में पूरा दिन संचरण होगा. वहीं सूर्य का इस समय मीन राशि में संचरण हो रहा है. आज का दिन कुछ राशि के लोगों के लिए अति शुभ तो वहीं कुछ जातकों के लिए अशुभ फलदायी हो सकता है. आइए इस कड़ी में सभी 12 राशियों के जातकों का पूरा भविष्यफल'आज का दैनिक राशिफल' की इस कड़ी में विस्तार जानें.

21 मार्च 2026 दैनिक राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज चंद्रमा के आपकी राशि में आने से उत्साह और सक्रियता बढ़ सकती है. कई दिनों से जो योजनाएं मन में चल रही थीं, उन्हें आज गति देने का विचार बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आप अपने निर्णयों को अधिक आत्मविश्वास के साथ लागू करने का प्रयास करेंगे. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों की तलाश का दिन हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नई ऊर्जा का अनुभव होगा. आपके राशि का स्वामी आपके राशि से 11वें भाव में विराजमान है जिसके कारण आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं, हालांकि खर्च भी बढ़ सकते हैं. परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. प्रेम संबंधों में स्पष्टता और खुलापन बनाए रखना आवश्यक होगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक रहेगा लेकिन जल्दबाजी से बचना चाहिए.

वृषभ राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन आप काफी हद तक रिलैक्स महसुस करेंगे. आपके अंदर नए विचार आ सकते हैं. चंद्रमा के मेष में आने से आपको अपने कार्यों को थोड़ा धीमे और सोच-समझकर करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. कार्यक्षेत्र में यदि कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो उस विषय पर गहन विचार करने के बाद ही सोचें. व्यापार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें नहीं तो नुकसान हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ठीक है. नियमित अभ्यास आपको सफलता दिला सकता है. आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा. प्रेम जीवन में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम लाभकारी रहेगा.

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मिथुन राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए मिश्रित रहेगा. अच्छा और खराब दोनों का एहसास कराएगा. कुछ लोगों से आज के दिन संपर्क बनेंगे. अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने से पहले किसी से चर्चा न करें. नहीं तो सफलता नहीं मिलेगी. चंद्रमा का मेष में गोचर आपको सक्रिय और उत्साही बना सकता है. कार्यक्षेत्र में कोई नया कठिन कार्य हाथ में मिल सकता है. अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपने सहयोगियों का साथ जरूर लें. व्यापार में नये नेटवर्क बन सकत हैं साथ ही मित्रों या परिचितों के सहयोग से लाभ का अवसर दिख रहा है. विद्यार्थियों के लिए समूह में अध्ययन करना लाभदायक हो सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा. पत्नी के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बन सकता है. प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी. स्वास्थ्य के लिए आज का ग्रह गोचर ठीक है.

कर्क राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज आपको अपने कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना पड़ सकता है. चंद्रमा के मेष में आने से कार्यों में तेजी आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन प्रयास करने पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. व्यापार में नई रणनीति बनाने का विचार उत्पन्न हो सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी. आर्थिक मामलों में स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो सकती है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

सिंह राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. कुछ करने के लिए नए विचार और अनुभव आपको प्रेरित कर सकते हैं. चंद्रमा का मेष में गोचर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में नई योजनाओं पर विचार संभव है. व्यापार में दूर स्थानों से जुड़े कार्यों में लाभ की संभावना दिख रही है. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रह सकता है. कहीं घूमने का प्रोग्राम बन सकता है. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं. परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

कन्या राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है. कुछ विशेष परिस्थितियों में सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है. चंद्रमा का मेष में गोचर आर्थिक और व्यावहारिक विषयों को महत्वपूर्ण बना सकता है. कार्यक्षेत्र में किसी विषय को लेकर गंभीरता से विचार करना पड़ सकता है. व्यापार में निवेश करने से पहले विचार-विमर्श जरूर करें नहीं तो नुकसान हो सकता है. अभी कोई नया कार्य की शुरुआत न करें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतर प्रयास करना होगा तभी जाकर सफलता मिलेगी. आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी से कर्ज न लें, नहीं तो वह आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन में समझदारी बनाए रखें. पति-पत्नी के बीच विश्वास गहरा होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन संबंधों और साझेदारी के मामलों में ठीक है. चंद्रमा का मेष में होना आपको दूसरों के साथ मिलकर काम करने की प्रेरणा दे सकता है. कार्यक्षेत्र में यदि सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलें तो आपको अपने क्षेत्र में लाभ मिल सकता है. व्यापार में साझेदारी से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. विद्यार्थियों को अपने गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है. शादी के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ सकती है. आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घुमने का प्रोग्राम बना सकते हैं. स्वास्थ्य मिलाजुलाकर ठीक रहेगा.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन कामकाज की दृष्टि से व्यस्त हो सकता है. चंद्रमा का मेष में गोचर दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों को बढ़ा सकता है. कार्यक्षेत्र में मेहनत सही दिशा में लगाना होगा नहीं तो लाभ की प्राप्ति नहीं होगी. छोटे कामों में लाभ मिलने की संभावना ज्यादा दिख रही है. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में नियमितता बनाए रखनी होगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में सहयोग मिलेगा. पति-पत्नी के बीच थोड़ा अनबन हो सकता है. स्वास्थ्य सामन्य रहेगा. बाहर की चीजें खाने से बचें.

धनु राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज के दिन चंद्रमा का मेष राशि में संचरण आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है. आज का दिन उत्साह और रचनात्मकता से भरा हुआ रहेगा. यदि आप अपने घर से दूर जाकर कोई कार्य करें तो उसमें लाभ होने की संभावना ज्यादा दिख रही है. कार्यक्षेत्र में आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा. व्यापार में नई योजना पर काम शुरू करने का अवसर मिल सकता है. नये लोगों से संबंध जुड़ेगे. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है लेकिन अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए नियमित पढ़ाई करनी होगी. आर्थिक मामलों में आपकी स्थिति पहले की अपेक्षा सुधरती हुई नजर आ रही है. परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में आकर्षण बढ़ सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. थोड़ी बहुत हल्की थकान हो सकती है.

मकर राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन आपके बहुत अच्छा नहीं रहेगा. घरेलू और पारिवारिक विषयों को लेकर परेशानी हो सकती है. चंद्रमा का मेष राशि में संचरण घर से जुड़े कार्यों को सक्रिय कर सकता है. कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. व्यापार के क्षेत्र में किसी पुराने कार्य को आगे बढ़ाने का विशेष अवसर मिल सकता है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना होगा. आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. मां-बाप का आशीर्वाद जरूर लें. अगर लंबी दूरी की यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन ठीक नहीं रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतुलन बना रहेगा. स्वास्थ्य के नजर से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है.

कुंभ राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज का दिन संपर्क और संवाद के माध्यम से आपकी प्रगति हो सकती है. जो जातक दूर-संचार या पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ होगा. चंद्रमा का मेष में गोचर आपको लोगों से मिलने-जुलने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देगा. नये लोगों से मुलाकात होगी. जो लोग नौकरी के लिए काफी दिन से परेशान हैं उनको नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है. व्यापार में नयी पार्टी से संबंध जुड़ेगे जो आगे चलकर आपके लिए लाभकारी होगी. विद्यार्थियों के लिए अध्ययन में रुचि बनी रह सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. परिवार में किसी नये मेहमान का आगमन हो सकता है. प्रसन्नता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

मीन राशि वालों के लिए 21 मार्च 2026 का दिन
आज आर्थिक और व्यावहारिक विषयों पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है. आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती चल रही है. शनि ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा. चंद्रमा के मेष में आने से आप अपने संसाधनों और योजनाओं की समीक्षा करेंगे. कार्यक्षेत्र में जितना मेहनत करेंगे उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होगा. व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति के संकेत दिख रहे हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में निरंतर प्रयास करना होगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रेम जीवन लगभग सामान्य रहेगा. किसी अंजान व्यक्ति से आज के दिन मुलाकात हो सकती है जो आपके कार्यक्षेत्र में सहयोगी बनेगा. छोटी यात्रा के लिए आज का दिन ठीक है. स्वास्थ्य के लिए ग्रह-गोचर ठीक है.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

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