Aaj Ka Rashifal 8 February 2026: कन्या के जातक पाएंगे परिवार का साथ, कुंभ वालों के प्रेम जीवन में दूरी होगी कम! पढ़ें पूरा राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 February 2026: कन्या के जातक पाएंगे परिवार का साथ, कुंभ वालों के प्रेम जीवन में दूरी होगी कम! पढ़ें पूरा राशिफल

आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 फरवरी 2026: आज का राशिफल के इस सेगमेंट में हम राशिफल जानेंगे. रविवार, 8 फरवरी 2026 का दिन कौन से जातकों के लिए अति शुभ हो सकता है और किनके लिए दिन सामान्य रहने वाला है. इस बारे में हम विस्तार से जानेंगे.

Dr. Arun Bansal|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:30 AM IST
आज का राशिफल (Aaj Ka Rashifal) 8 फरवरी 2026: 8 फरवरी 2026, दिन रविवार यानी आज चंद्रमा का तुला राशि में संचरण हो रहा हैं. सूर्य इस समय मकर राशि में संचरण कर रहे हैं. आज का दिन कई राशि के लोगों के लिए शुभ व अशुभ रूप से फलदायी हो सकती है. आइए इस बारे में जानें 8 फरवरी 2026, दिन रविवार का दैनिक राशिफल जानें.

8 फरवरी 2026 का राशिफल
मेष राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज फैसलों में स्पष्टता आएगी. करियर में साहस दिखाने से लाभ होगा. धन को लेकर संयम जरूरी है. प्रेम जीवन में पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है. परिवार और समाज में सहयोग मिलेगा. संतान से जुड़ी कोई सकारात्मक बात मन खुश करेगी. स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी. यात्रा अनुभव बढ़ाने वाली होगी.

वृष राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन भरोसे और संतुलन का है. प्रोफेशन में मेहनत का फल मिलने लगेगा. धन सुरक्षित रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक स्थिरता रहेगी. परिवार में सुकून भरा माहौल रहेगा. समाज में आपकी छवि मजबूत होगी. संतान से जुड़ा संतोष मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा सीमित लेकिन सुखद होगी.

मिथुन राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज काम में तेजी दिखेगी. नए संपर्क या बातचीत करियर में मदद करेंगे. धन के मामलों में सोच-समझकर कदम उठाएं. प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा. परिवार में किसी चर्चा से मन हल्का होगा. समाज में मेलजोल बढ़ेगा. संतान को लेकर खुशी मिलेगी. स्वास्थ्य में थकान संभव है. यात्रा के योग हैं.

कर्क राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन भावनात्मक संतुलन देगा. प्रोफेशन में सहयोग मिलेगा. धन की स्थिति सामान्य रहेगी. प्रेम जीवन में भरोसा बढ़ेगा. परिवार और समाज से समर्थन मिलेगा. संतान के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं. छोटी यात्रा सुखद रहेगी.

सिंह राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज आत्मविश्वास मजबूत रहेगा. करियर में नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. धन के मामलों में सतर्कता जरूरी है. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा. परिवार और समाज में मान-सम्मान मिलेगा. संतान की सफलता से गर्व होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

कन्या राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन व्यस्त लेकिन उपयोगी रहेगा. प्रोफेशन में ध्यान देने से लाभ होगा. धन में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सरलता रखें. परिवार का सहयोग मिलेगा. समाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. संतान को लेकर मार्गदर्शन जरूरी होगा. स्वास्थ्य में सावधानी रखें. यात्रा सामान्य रहेगी.

तुला राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज जीवन में संतुलन बना रहेगा. करियर और निजी जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा. धन की स्थिति ठीक रहेगी. प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार में खुशखबरी संभव है. समाज में सम्मान बढ़ेगा. संतान से जुड़ा सुख मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. यात्रा आनंददायक रहेगी.

वृश्चिक राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन गंभीर निर्णयों का है. प्रोफेशन में सोच-समझकर कदम उठाएं. धन सुरक्षित रहेगा. प्रेम जीवन में भावनात्मक मजबूती आएगी. परिवार और समाज से समर्थन मिलेगा. संतान को लेकर चिंता दूर होगी. मानसिक शांति बनाए रखें. यात्रा सीमित रखें.

धनु राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज खुला नजरिया आपके लिए फायदेमंद रहेगा. करियर में नई दिशा दिखेगी. धन में सुधार के संकेत हैं. प्रेम जीवन में हल्कापन और आनंद रहेगा. परिवार और समाज का सहयोग मिलेगा. संतान से जुड़ी अच्छी खबर संभव है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. यात्रा या अध्ययन से लाभ होगा.

मकर राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन अनुशासन और जिम्मेदारी का है. प्रोफेशन में भरोसा और स्थिरता बढ़ेगी. धन से जुड़े फैसले लाभ देंगे. प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार और समाज में आपकी भूमिका मजबूत होगी. संतान के भविष्य को लेकर सोच बनेगी. स्वास्थ्य में थकान संभव है. यात्रा सोच-समझकर करें.

कुंभ राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
आज बदलाव आपको आगे बढ़ाएगा. करियर में नई योजना बनेगी. धन की स्थिति संतुलित रहेगी. प्रेम जीवन में दूरी कम होगी. परिवार और समाज में समझ बढ़ेगी. संतान के साथ संबंध बेहतर होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. यात्रा से नए अनुभव मिलेंगे.

मीन राशि वालों के लिए 8 फरवरी 2026 का दिन
दिन शांत और संतुलित रहेगा. प्रोफेशन में रचनात्मक सोच काम आएगी. धन की स्थिति अनुकूल रहेगी. प्रेम जीवन में भावनात्मक संतोष मिलेगा. परिवार और समाज के साथ समय अच्छा बीतेगा. संतान से जुड़ी खुशी मिलेगी. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. एकांत या प्रकृति से जुड़ी यात्रा लाभ देगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ketu Gochar 2026: केतु का मघा नक्षत्र के तृतीय पद में गोचर, दो महीने तक 4 राशिवाले खूब धन कमाएंगे धन, मन होगा शांत!

और पढ़ें- रेवती नक्षत्र में शनि के गोचर से मई के बाद 4 राशि के जातकों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मेहनत से कमाएंगे अथाह धन!

और पढ़ें- Falgun Amavasya 2026: फाल्गुन अमावस्या पर जरूर करें ये काम, बढ़ जाएगा कई गुना पुण्य, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Dr. Arun Bansal

डॉ.अरुण बंसल का ज्‍योतिष एवं वास्‍तु के क्षेत्र में 4 दशक से ज्‍यादा का अनुभव है. वे फ्यूचर पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संस्‍थापक और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एस्‍ट्रोलॉजर सोसायटी के प्रेसिडेंट हैं....और पढ़ें

