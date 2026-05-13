Aaj Ki Ekadashi Vrat ki Katha: आज 13 मई 2026, बुधवार को अपरा एकादशी है. कई तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल देने, पाप धोने और सुख-समृद्धि देने वाली इस एकादशी व्रत की पूजा में कथा, आरती और विष्णु चालीसा जरूर पढ़ें.
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Ekadashi Mata ki Aarti: आज अपरा एकादशी है, यह व्रत ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है. भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी की पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए, तभी पूजा का पूरा फल मिलता है. साथ ही एकादशी माता की आरती गाएं और विष्णु चालीसा पढ़ें. इससे श्रीहरि विष्णु की कृपा से पाप नष्ट होंगे, जीवन की विघ्न-बाधाएं दूर होंगी और भाग्य जागेगा.
युथिष्ठिर ने सवाल किया- जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में कौन-सी एकादशी आती है? मैं उसका महात्म्य जानना चाहता हूं. कृपया मुझे उसके बारे में बताने की कृपा करें.
श्रीकृष्ण कहते हैं- राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम सवाल पूछा है. ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को 'अपरा' कहा जाता है. यह तिथि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली है. इससे बड़े-बड़े पापों का नाश होता है. ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिन्दक तथा परख्त्रीलम्पट पुरुष भी अपरा एकादशी का व्रत विधि-विधान से करने से निश्चय ही पापों से मुक्ति पा लेता है.
जो झूठी गवाही देता है, मात-तोल में धोखा देता है, बिना ज्ञान के ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करने लगता है, ये सभी नरक में निवास करने वाले प्राण होते हैं. लेकिन अपरा एकादशी के सेवन से ये भी पापों से मुक्ति पा लेते हैं.
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अगर क्षत्रिय क्षात्र धर्म का परित्याग कर दे और युद्ध से भाग जाए, तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के चलते घोर नरक में जा गिरता है. जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही अपने गुरु की निंदा करने लगता है वह भी महा पातकों से युक्त होकर भंयकर नरक में जाता है. लेकिन अपरा एकादशी के व्रत को करने से ऐसे मनुष्य भी सद्गति प्राप्त कर लेते हैं.
माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में विराजमान हों, उस समय प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य मिलता है, गया में पिंडदान से पितरों को तृप्ति करने वाला मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला जातक जो फल पाता है, बदरिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से और बदरी तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल मिलता है तथा सूर्य ग्रह के दौरान कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है- अपरा एकादशी का व्रत और पूजन से मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त कर लेता है.
ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ओम जय एकादशी माता।।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।
गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ओम।।
मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ओम।।
पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,
शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ओम ।।
नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।
शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ओम ।।
विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,
पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ओम ।।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,
नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ओम ।।
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ओम ।।
योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।
देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ओम ।।
कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ओम ।।
अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।
इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ओम ।।
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।
रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ओम ।।
देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।
पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ओम ।।
परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।
शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्रय हरनी ।। ओम ।।
जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।
जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।। ओम ।।
दोहा
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय।
कीरत कुछ वर्णन करूं दीजै ज्ञान बताय।
चौपाई
नमो विष्णु भगवान खरारी।
कष्ट नशावन अखिल बिहारी॥
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी।
त्रिभुवन फैल रही उजियारी॥
सुन्दर रूप मनोहर सूरत।
सरल स्वभाव मोहनी मूरत॥
तन पर पीतांबर अति सोहत।
बैजन्ती माला मन मोहत॥
शंख चक्र कर गदा बिराजे।
देखत दैत्य असुर दल भाजे॥
सत्य धर्म मद लोभ न गाजे।
काम क्रोध मद लोभ न छाजे॥
संतभक्त सज्जन मनरंजन।
दनुज असुर दुष्टन दल गंजन॥
सुख उपजाय कष्ट सब भंजन।
दोष मिटाय करत जन सज्जन॥
पाप काट भव सिंधु उतारण।
कष्ट नाशकर भक्त उबारण॥
करत अनेक रूप प्रभु धारण।
केवल आप भक्ति के कारण॥
धरणि धेनु बन तुमहिं पुकारा।
तब तुम रूप राम का धारा॥
भार उतार असुर दल मारा।
रावण आदिक को संहारा॥
आप वराह रूप बनाया।
हरण्याक्ष को मार गिराया॥
धर मत्स्य तन सिंधु बनाया।
चौदह रतनन को निकलाया॥
अमिलख असुरन द्वंद मचाया।
रूप मोहनी आप दिखाया॥
देवन को अमृत पान कराया।
असुरन को छवि से बहलाया॥
कूर्म रूप धर सिंधु मझाया।
मंद्राचल गिरि तुरत उठाया॥
शंकर का तुम फन्द छुड़ाया।
भस्मासुर को रूप दिखाया॥
वेदन को जब असुर डुबाया।
कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया॥
मोहित बनकर खलहि नचाया।
उसही कर से भस्म कराया॥
असुर जलंधर अति बलदाई।
शंकर से उन कीन्ह लडाई॥
हार पार शिव सकल बनाई।
कीन सती से छल खल जाई॥
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी।
बतलाई सब विपत कहानी॥
तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी।
वृन्दा की सब सुरति भुलानी॥
देखत तीन दनुज शैतानी।
वृन्दा आय तुम्हें लपटानी॥
हो स्पर्श धर्म क्षति मानी।
हना असुर उर शिव शैतानी॥
तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे।
हिरणाकुश आदिक खल मारे॥
गणिका और अजामिल तारे।
बहुत भक्त भव सिन्धु उतारे॥
हरहु सकल संताप हमारे।
कृपा करहु हरि सिरजन हारे॥
देखहुं मैं निज दरश तुम्हारे।
दीन बन्धु भक्तन हितकारे॥
चहत आपका सेवक दर्शन।
करहु दया अपनी मधुसूदन॥
जानूं नहीं योग्य जप पूजन।
होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन॥
शीलदया सन्तोष सुलक्षण।
विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण॥
करहुं आपका किस विधि पूजन।
कुमति विलोक होत दुख भीषण॥
करहुं प्रणाम कौन विधिसुमिरण।
कौन भांति मैं करहु समर्पण॥
सुर मुनि करत सदा सेवकाई।
हर्षित रहत परम गति पाई॥
दीन दुखिन पर सदा सहाई।
निज जन जान लेव अपनाई॥
पाप दोष संताप नशाओ।
भव-बंधन से मुक्त कराओ॥
सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ।
निज चरनन का दास बनाओ॥
निगम सदा ये विनय सुनावै।
पढ़ै सुनै सो जन सुख पावै॥