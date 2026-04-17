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Hindi Newsआरतीशनि दोष निवारण के लिए हर शनिवार करें श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली का करें पाठ, जल्द ही दिखने लगेंगे परिणाम!

शनि दोष निवारण के लिए हर शनिवार करें श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली का करें पाठ, जल्द ही दिखने लगेंगे परिणाम!

108 Names Of Shani Dev: शनि दोष निवारण के लिए हर शनिवार को अगर सच्चे मन से श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली का करें पाठ करें तो कुंडली से शनिदोष दूर को दूर किया जा सकता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:54 PM IST
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Shanidev (AI Photo)
Shanidev (AI Photo)

Shani Ashtottara Shatnam Namavali Benefits: श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली में शनिदेव के 108 नाम की सूची है जिसका हर शनिवार को नियमित रूप से पाठ करने से शनि दोष, साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे से बुरे प्रभाव को कम या समाप्त किया जा सकता है. इस शतनामावली का पाठ करने से जातक अनेक प्रकार की परेशानियों से पार पा सकता है. आइए शनिदेव के 108 नामों का जाप कर शनिदेव को प्रसन्न करें और साथ ही श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से होने वाले लाभ के बारे में जानें

श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ के लाभ-
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से कुंडली में शनि की अशुभ स्थिति और शनि दोष दूर होता है.
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से साढ़ेसाती और ढैय्या के बुरे प्रभाव दूर हो सकते हैं.
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से जातक का मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी दूर होने लगती है.
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से अज्ञात भय दूर होता है.
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से व्यापार और करियर में सफलताएं प्राप्त होने लगती है.
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से शत्रुओं से सुरक्षा और आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचाव होता है. 
श्री शनि अष्टोत्तर शतनामावली के पाठ से शनिदेव प्रसन्न होकर मेहनत का पूरा फल देते हैं.

'॥शनि अष्टोत्तरशतनामावली॥'
शनि बीज मन्त्र: ॐ प्राँ प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः॥'

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'ॐ शनैश्चराय नमः ॥'
'ॐ शान्ताय नमः ॥'
'ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः ॥'
'ॐ शरण्याय नमः ॥'
'ॐ वरेण्याय नमः ॥'
'ॐ सर्वेशाय नमः ॥'
'ॐ सौम्याय नमः ॥'
'ॐ सुरवन्द्याय नमः ॥'
'ॐ सुरलोकविहारिणे नमः ॥'
'ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः ॥' १० ॥'

'ॐ सुन्दराय नमः ॥'
'ॐ घनाय नमः ॥'
'ॐ घनरूपाय नमः ॥'
'ॐ घनाभरणधारिणे नमः ॥'
'ॐ घनसारविलेपाय नमः ॥'
'ॐ खद्योताय नमः ॥'
'ॐ मन्दाय नमः ॥'
'ॐ मन्दचेष्टाय नमः ॥'
'ॐ महनीयगुणात्मने नमः ॥'
'ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः ॥' २० ॥'

'ॐ महेशाय नमः ॥'
'ॐ छायापुत्राय नमः ॥'
'ॐ शर्वाय नमः ॥'
'ॐ शततूणीरधारिणे नमः ॥'
'ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः ॥'
'ॐ अचञ्चलाय नमः ॥'
'ॐ नीलवर्णाय नमः ॥'
'ॐ नित्याय नमः ॥'
'ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः ॥'
'ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः ॥' ३० ॥'

'ॐ निश्चलाय नमः ॥'
'ॐ वेद्याय नमः ॥'
'ॐ विधिरूपाय नमः ॥'
'ॐ विरोधाधारभूमये नमः ॥'
'ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः ॥'
'ॐ वज्रदेहाय नमः ॥'
'ॐ वैराग्यदाय नमः ॥'
'ॐ वीराय नमः ॥'
'ॐ वीतरोगभयाय नमः ॥'
'ॐ विपत्परम्परेशाय नमः ॥' ४० ॥'

'ॐ विश्ववन्द्याय नमः ॥'
'ॐ गृध्नवाहाय नमः ॥'
'ॐ गूढाय नमः ॥'
'ॐ कूर्माङ्गाय नमः ॥'
'ॐ कुरूपिणे नमः ॥'
'ॐ कुत्सिताय नमः ॥'
'ॐ गुणाढ्याय नमः ॥'
'ॐ गोचराय नमः ॥'
'ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः ॥'
'ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः ॥' ५० ॥'

'ॐ आयुष्यकारणाय नमः ॥'
'ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः ॥'
'ॐ विष्णुभक्ताय नमः ॥'
'ॐ वशिने नमः ॥'
'ॐ विविधागमवेदिने नमः ॥'
'ॐ विधिस्तुत्याय नमः ॥'
'ॐ वन्द्याय नमः ॥'
'ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥'
'ॐ वरिष्ठाय नमः ॥'
'ॐ गरिष्ठाय नमः ॥' ६० ॥'

'ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः ॥'
'ॐ वरदाभयहस्ताय नमः ॥'
'ॐ वामनाय नमः ॥'
'ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः ॥'
'ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥'
'ॐ मितभाषिणे नमः ॥'
'ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः ॥'
'ॐ पुष्टिदाय नमः ॥'
'ॐ स्तुत्याय नमः ॥'
'ॐ स्तोत्रगम्याय नमः ॥' ७० ॥'

'ॐ भक्तिवश्याय नमः ॥'
'ॐ भानवे नमः ॥'
'ॐ भानुपुत्राय नमः ॥'
'ॐ भव्याय नमः ॥'
'ॐ पावनाय नमः ॥'
'ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः ॥'
'ॐ धनदाय नमः ॥'
'ॐ धनुष्मते नमः ॥'
'ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः ॥'
'ॐ तामसाय नमः ॥' ८० ॥'

'ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः ॥'
'ॐ विशेशफलदायिने नमः ॥'
'ॐ वशीकृतजनेशाय नमः ॥'
'ॐ पशूनां पतये नमः ॥'
'ॐ खेचराय नमः ॥'
'ॐ खगेशाय नमः ॥'
'ॐ घननीलाम्बराय नमः ॥'
'ॐ काठिन्यमानसाय नमः ॥'
'ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः ॥'
'ॐ नीलच्छत्राय नमः ॥' ९० ॥'

'ॐ नित्याय नमः ॥'
'ॐ निर्गुणाय नमः ॥'
'ॐ गुणात्मने नमः ॥'
'ॐ निरामयाय नमः ॥'
'ॐ निन्द्याय नमः ॥'
'ॐ वन्दनीयाय नमः ॥'
'ॐ धीराय नमः ॥'
'ॐ दिव्यदेहाय नमः ॥'
'ॐ दीनार्तिहरणाय नमः ॥'
'ॐ दैन्यनाशकराय नमः ॥' १०० ॥'

'ॐ आर्यजनगण्याय नमः ॥'
'ॐ क्रूराय नमः ॥'
'ॐ क्रूरचेष्टाय नमः ॥'
'ॐ कामक्रोधकराय नमः ॥'
'ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः ॥'
'ॐ परिपोषितभक्ताय नमः ॥'
'ॐ परभीतिहराय नमः ॥'
'ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः ॥'

॥' इति शनि अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥'

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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