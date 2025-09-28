Advertisement
trendingNow12939606
Hindi Newsआरती

आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र, करियर की हर बाधा दूर करता है यह पाठ, आसमान छूती है कामयाबी

Aditya Hridaya Stotra Lyrics: सूर्य देव आत्‍मविश्‍वास, सफलता, सेहत और यश के कारक हैं. यदि कुंडली में सूर्य कमजोर हो तो जातक को करियर में सफलता नहीं मिलती, वह बीमार, निस्‍तेज रहता है. ऐसे में आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करना आत्‍मबल बढ़ाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 28, 2025, 08:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र, करियर की हर बाधा दूर करता है यह पाठ, आसमान छूती है कामयाबी

Aditya Hridaya Stotra Pdf: आदित्य ह्रदय स्तोत्र का पाठ नियमित  करने से बहुत लाभ होता है. नौकरी में उन्‍नति मिलती है, ऊंचा पद मिलने का योग बनता है. जिन लोगों के करियर में बाधाएं आ रही हों, उन्‍हें आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए. इससे सारी बाधाएं दूर होती हैं. आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है, कामों में सफलता मिलती है. जातक की पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ता है, उसकी नेतृत्‍व क्षमता बढ़ती है. धन प्राप्ति के योग बनते हैं. यूं कहें कि आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करना चमत्‍कारिक लाभ देता है. यदि रोजाना यह पाठ ना कर पाएं तो कम से कम हर रविवार को आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र जरूर पढ़ें. यहां है आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र संपूर्ण पाठ...

श्री आदित्‍य हृदय स्‍तोत्रम् 

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥1॥
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥2॥
राम राम महाबाहो श्रृणु गुह्मं सनातनम्‌ । येन सर्वानरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥3॥
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्‌ । जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥4॥
सर्वमंगलमागल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ॥5॥
 
रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतम्‌ । पुजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्‌ ॥6॥
सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावन: । एष देवासुरगणांल्लोकान्‌ पाति गभस्तिभि: ॥7॥
एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिव: स्कन्द: प्रजापति: । महेन्द्रो धनद: कालो यम: सोमो ह्यापां पतिः ॥8॥
पितरो वसव: साध्या अश्विनौ मरुतो मनु: । वायुर्वहिन: प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर: ॥9॥
आदित्य: सविता सूर्य: खग: पूषा गभस्तिमान्‌ । सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर: ॥10॥
 
हरिदश्व: सहस्त्रार्चि: सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ । तिमिरोन्मथन: शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान्‌ ॥11॥
हिरण्यगर्भ: शिशिरस्तपनोऽहस्करो रवि: । अग्निगर्भोऽदिते: पुत्रः शंखः शिशिरनाशन: ॥12॥
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजु:सामपारग: । घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवंगमः ॥13॥
आतपी मण्डली मृत्यु: पिगंल: सर्वतापन:। कविर्विश्वो महातेजा: रक्त:सर्वभवोद् भव: ॥14॥
नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावन: । तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥15॥
 
नम: पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नम: । ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नम: ॥16॥
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नम: । नमो नम: सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नम: ॥17॥
नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नम: । नम: पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते ॥18॥
ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे । भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नम: ॥19॥
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने । कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नम: ॥20॥
 
तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे । नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे ॥21॥
नाशयत्येष वै भूतं तमेष सृजति प्रभु: । पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभि: ॥22॥
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठित: । एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥23॥
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतुनां फलमेव च । यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभु: ॥24॥
एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च । कीर्तयन्‌ पुरुष: कश्चिन्नावसीदति राघव ॥25॥
 
पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगप्ततिम्‌ । एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥26॥
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । एवमुक्ता ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ॥27॥
एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा ॥ धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्‌ ॥28॥
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्‌ । त्रिराचम्य शूचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ॥29॥
रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागतम्‌ । सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्‌ ॥30॥
अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमना: परमं प्रहृष्यमाण: । निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥31॥
।।सम्पूर्ण ।।

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

aditya hridaya stotra

Trending news

'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
Tamil Nadu News In Hindi
लंबे इंतजार और गर्मी ने छीनी कई जानें, जानें जोसेफ विजय की रैली में कैसे मची भगदड़
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
Vijay
तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत; कई जख्मी
;