Ahoi Mata Ki Aarti Lyrics in Hindi: संतान की रक्षा, अनहोनी घटनाओं से बचाव और लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्‍टमी व्रत रखा जाता है. माताएं अहोई अष्‍टमी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं. फिर रात को तार निकलने पर उन्‍हें अर्घ्‍य देकर पूजा करके व्रत खोलती हैं. इस साल 13 अक्‍टूबर, सोमवार को अहोई अष्‍टमी व्रत रखा जाएगा. अहोई अष्‍टमी व्रत में स्‍याहू की कथा पढ़नी चाहिए, साथ ही अहोई माता की आरती करनी चाहिए. इससे अहोई माता प्रसप्‍न्‍न होकर उनकी संतान की रक्षा करती हैं, सुख-समृद्धि देती हैं. इसलिए अहोई अष्‍टमी पर सभी मिलकर प्रेम से जय अहोई माता की आरती जरूर गाएं.

अहोई माता की आरती

जय अहोई माता जय अहोई माता।

तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता॥

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

ब्रह्माणी रूद्राणी कमला तू ही है जगमाता ।

सूर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय होई माता।

.

माता रूप निरंजन सुख सम्पति दाता।

जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता।

कर्मप्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

.

जिस घर थारो बासो वाही में गुण आता।

कर न सके सोई करले मन नहीं घबराता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता।

खान पान का वैभव तुम बिन नही जाता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

.

शुभ गुण सुन्दर मुक्ता क्षीरनिधि जाता।

रत्न चतुर्दश तोकूं कोई नहीं पाता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

श्री अहोई माँ की आरती जो कोई भी गाता।

उर उमंग अतिं उपजे पाप उतर जाता।।

मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

