आरती

Ahoi Mata Ki Aarti: अहोई अष्‍टमी की पूजा में करें अहोई माता की ये आरती, जय अहोई माता...

अहोई माता की आरती: अहोई अष्‍टमी की पूजा में अहोई माता की आरती जरूर करनी चाहिए. यह व्रत माताएं संतान की सुख समृद्धि और उसकी दिर्घायु के लिए करती हैं. अहोई माता संतान की रक्षा करती है और सुख-समृद्धि देती है. यहां पढ़ें अहोई माता की आरती. 

Oct 12, 2025
Ahoi Mata Ki Aarti Lyrics in Hindi: संतान की रक्षा, अनहोनी घटनाओं से बचाव और लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्‍टमी व्रत रखा जाता है. माताएं अहोई अष्‍टमी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं. फिर रात को तार निकलने पर उन्‍हें अर्घ्‍य देकर पूजा करके व्रत खोलती हैं. इस साल 13 अक्‍टूबर, सोमवार को अहोई अष्‍टमी व्रत रखा जाएगा. अहोई अष्‍टमी व्रत में स्‍याहू की कथा पढ़नी चाहिए, साथ ही अहोई माता की आरती करनी चाहिए. इससे अहोई माता प्रसप्‍न्‍न होकर उनकी संतान की रक्षा करती हैं, सुख-समृद्धि देती हैं. इसलिए अहोई अष्‍टमी पर सभी मिलकर प्रेम से जय अहोई माता की आरती जरूर गाएं. 

अहोई माता की आरती 

जय अहोई माता जय अहोई माता। 
तुमको निशिदिन सेवत हर विष्णु विधाता॥
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
ब्रह्माणी रूद्राणी कमला तू ही है जगमाता । 
सूर्य चन्द्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय होई माता।
.
माता रूप निरंजन सुख सम्पति दाता। 
जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल आता।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता। 
कर्मप्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
.
जिस घर थारो बासो वाही में गुण आता। 
कर न सके सोई करले मन नहीं घबराता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
तुम बिन सुख न होवे पुत्र न कोई पाता। 
खान पान का वैभव तुम बिन नही जाता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
.
शुभ गुण सुन्दर मुक्ता क्षीरनिधि जाता। 
रत्न चतुर्दश तोकूं कोई नहीं पाता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।
श्री अहोई माँ की आरती जो कोई भी गाता। 
उर उमंग अतिं उपजे पाप उतर जाता।।
मैया जय अहोई माता, जय जय अहोई माता।

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Ahoi Ashtami Aarti

