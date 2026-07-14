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Durga Chalisa: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर करें श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, तन-मन में नई ऊर्जा का होगा संचार!

Durga Chalisa: आषाढ़ माह में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि पर श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करना अति शुभ सिद्ध होगा. तन-मन में नई ऊर्जा का संचार होगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 14, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:28 PM IST
Durga Chalisa: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर करें श्री दुर्गा चालीसा का पाठ, तन-मन में नई ऊर्जा का होगा संचार!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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