Hindi NewsआरतीBaglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर पढ़ें ये कवच स्तोत्र, दुश्मन खुद झुकाएगा सिर

Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर पढ़ें ये कवच स्तोत्र, दुश्मन खुद झुकाएगा सिर

Baglamukhi Kavach Lyrics: 10 महाविद्याओं में से एक और तंत्र-मंत्र के लिए विशेष मानी जाने वाली माता बगलामुखी की जयंती 24 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन बगलामुखी कवच का पाठ करना बड़े से बड़े शत्रु से पर जीत दिला सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:00 AM IST
Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर पढ़ें ये कवच स्तोत्र, दुश्मन खुद झुकाएगा सिर

Baglamukhi Kavach: बगलामुखी देवी को विरोधियों पर जीत दिलाने वाली देवी माना जाात है. बगलामुखी माता की पूजा करने वाले व्‍यक्ति का दुश्‍मन कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता है. उस पर बगलामुखी जयंती का दिन माता का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष है. 24 अप्रैल 2026, वैशाख शुक्‍ल अष्‍टमी को बगलामुखी जयंती है. इस दिन बगलामुखी कवच का पाठ करें. इससे शत्रुओं से निजात मिलेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों, विवाद में जीत मिलेगी. 

श्री बगलामुखी कवच स्‍तोत्रम्

अथ माँ बगलामुखी कवच प्रारभ्यते
श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो ॥
वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाऽशुभविनाशकम् ।
शुभदं स्मरणात्पुण्यं त्राहि मां दु:ख-नाशनम् ॥

॥ श्री भैरव उवाच ॥
कवच श्रृणु वक्ष्यामि भैरवि । प्राणवल्लभम् ।
पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत् ॥

विनियोग:
ॐ अस्य श्री बगलामुखीकवचस्य नारद ऋषि: अनुष्टुप्छन्द: श्रीबगलामुखी देवता ।
ह्रीं बीजम्। ऐं कीलकम्। पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये जपे विनियोग: ॥
॥ अथ कवचम् ॥

शिरो मे बागला पातु ह्रदयैकक्षरी परा ।
ॐ ह्रीं ॐ मे ललाटे च बगला वैरिनाशिनी ॥
गदाहस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी ।
वैरि जिह्राधरा पातु कण्ठं मे बगलामुखी ॥
उदरं नाभिदेंश च पातु नित्यं परात्परा ।
परात्परतरा पातु मम गुह्रं सुरेश्वरी ॥
हस्तौ चैव तथा पादौ पार्वती परिपातु मे ।
विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे ॥
पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवंनर्तकी ।
श्रीविद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा ॥
पातु पुत्रीं सूतञचैव कलत्रं कलिका मम ।
पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा ॥
रंध्रं हि बगलादेव्या: कवचं सन्मुखोदितम् ।
न वै देयममुख्याय सर्वसिद्धि प्रदायकम् ॥
पठनाद्धारणादस्य पूजनादवांछितं लभेत् ।
इंद कवचमज्ञात्वा यो जपेद् बगलामुखीय ॥
पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्य: प्राप्य सादरा: ।
वश्ये चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा ॥
महाभये विपतौ च पठेद्वरा पाठयेतु य: ।
तस्य सर्वार्थसिद्धि: । स्याद् भक्तियुक्तस्य पार्वति ॥
॥ इति श्रीरुद्रयामले माँ बगलामुखी कवच सम्पूर्णम् ॥ 

(यह भी पढ़ें: आपकी ये आदतें शनि देव को करती हैं नाराज़, अनजाने में खुद बिगाड़ रहे हैं अपना भाग्य

बगलामुखी कवच पढ़ने के लाभ 

- यह शक्तिशाली कवच है और शत्रुओं से रक्षा करता है. 
- यदि कोई व्‍यक्ति या दुश्‍मन आपको जुआ, शराब आदि की बुरी लत लगाकर आपको हानि पुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह कवच पढ़ने से आपका आत्‍मबल बढ़ेगा और आप स्‍वयं का बचाव कर पाएंगे. 
- जमीन-जायदाद, कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत मिलती है या केस खत्‍म होते हैं. 
- यह झूठे आरोपों से रक्षा करता है. 
- बगलामुखी कवच का पाठ करने वाले साधक पर काला जादू, तंत्र-मंत्र बेअसर रहते हैं. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
West Bengal Assembly Election 2026
अभी दूसरा चरण बाकी, फिर भी 152 सीटें बंगाल विधानसभा चुनाव का टोन कैसे सेट कर देंगी?
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
West Bengal Election 2026
'मैं किसी की 'B' टीम नहीं...', वोटिंग के दौरान हुमायूं कबीर के TMC पर गंभीर आरोप
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
West Bengal Assembly Election 2026
'इस बार परिवर्तन नहीं, तो सनातन खत्म हो जाएगा' वोटिंग के बीच बोले भाजपा के सुवेंदु
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? 9 बजे तक हुई 17.69 प्रतिशत वोटिंग, स्टालिन ने परिवार के साथ डाला वोट
Tamilnadu Election 2026 Live Updates
Tamil Nadu Election 2026 LIVE: कौन जीतेगा दक्षिण का दुर्ग? 9 बजे तक हुई 17.69 प्रतिशत वोटिंग, स्टालिन ने परिवार के साथ डाला वोट
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Assembly Election 2026
15 साल से ममता राज! सत्ता विरोधी लहर है, फिर भी भाजपा के लिए मुश्किल क्या है?
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 18.76% मतदान हुआ; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
West Bengal Election 2026
West Bengal Election (Phase 1) LIVE: बंगाल में पहले चरण के लिए 152 सीटों पर वोटिंग जारी, सुबह 9 बजे तक 18.76% मतदान हुआ; सुवेंदु समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव 2026: पहले चरण में करो या मरो की जंग, BJP-TMC के लिए निर्णायक मुकाबला आज
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Assam Election 2026
बंगाल-तमिलनाडु में वोटिंग आज, ममता-स्टालिन की साख दांव पर
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
weather update
तेज लू से तप रहे भारत में आज एकाएक पलटी मारेगा मौसम! इन 7 राज्यों में होगी तेज बारिश
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार
Assembly Elections 2026
बंगाल में पहले फेज का चुनाव आज, 152 सीटों पर होगी वोटिंग; ‘M फैक्टर’ तय करेगा सरकार