Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती पर पढ़ें ये कवच स्तोत्र, दुश्मन खुद झुकाएगा सिर

Baglamukhi Kavach Lyrics: 10 महाविद्याओं में से एक और तंत्र-मंत्र के लिए विशेष मानी जाने वाली माता बगलामुखी की जयंती 24 अप्रैल को मनाई जाएगी. इस दिन बगलामुखी कवच का पाठ करना बड़े से बड़े शत्रु से पर जीत दिला सकता है.
Trending Photos
Baglamukhi Kavach: बगलामुखी देवी को विरोधियों पर जीत दिलाने वाली देवी माना जाात है. बगलामुखी माता की पूजा करने वाले व्यक्ति का दुश्मन कभी बाल भी बांका नहीं कर सकता है. उस पर बगलामुखी जयंती का दिन माता का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष है. 24 अप्रैल 2026, वैशाख शुक्ल अष्टमी को बगलामुखी जयंती है. इस दिन बगलामुखी कवच का पाठ करें. इससे शत्रुओं से निजात मिलेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों, विवाद में जीत मिलेगी.
अथ माँ बगलामुखी कवच प्रारभ्यते
श्रुत्वा च बगला पूजां स्तोत्रं चापि महेश्वर ।
इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचं वद मे प्रभो ॥
वैरिनाशकरं दिव्यं सर्वाऽशुभविनाशकम् ।
शुभदं स्मरणात्पुण्यं त्राहि मां दु:ख-नाशनम् ॥
॥ श्री भैरव उवाच ॥
कवच श्रृणु वक्ष्यामि भैरवि । प्राणवल्लभम् ।
पठित्वा धारयित्वा तु त्रैलोक्ये विजयी भवेत् ॥
विनियोग:
ॐ अस्य श्री बगलामुखीकवचस्य नारद ऋषि: अनुष्टुप्छन्द: श्रीबगलामुखी देवता ।
ह्रीं बीजम्। ऐं कीलकम्। पुरुषार्थचतुष्टयसिद्धये जपे विनियोग: ॥
॥ अथ कवचम् ॥
शिरो मे बागला पातु ह्रदयैकक्षरी परा ।
ॐ ह्रीं ॐ मे ललाटे च बगला वैरिनाशिनी ॥
गदाहस्ता सदा पातु मुखं मे मोक्षदायिनी ।
वैरि जिह्राधरा पातु कण्ठं मे बगलामुखी ॥
उदरं नाभिदेंश च पातु नित्यं परात्परा ।
परात्परतरा पातु मम गुह्रं सुरेश्वरी ॥
हस्तौ चैव तथा पादौ पार्वती परिपातु मे ।
विवादे विषमे घोरे संग्रामे रिपुसंकटे ॥
पीताम्बरधरा पातु सर्वांगं शिवंनर्तकी ।
श्रीविद्या समयं पातु मातंगी पूरिता शिवा ॥
पातु पुत्रीं सूतञचैव कलत्रं कलिका मम ।
पातु नित्यं भ्रातरं मे पितरं शूलिनी सदा ॥
रंध्रं हि बगलादेव्या: कवचं सन्मुखोदितम् ।
न वै देयममुख्याय सर्वसिद्धि प्रदायकम् ॥
पठनाद्धारणादस्य पूजनादवांछितं लभेत् ।
इंद कवचमज्ञात्वा यो जपेद् बगलामुखीय ॥
पिबन्ति शोणितं तस्य योगिन्य: प्राप्य सादरा: ।
वश्ये चाकर्षणे चैव मारणे मोहने तथा ॥
महाभये विपतौ च पठेद्वरा पाठयेतु य: ।
तस्य सर्वार्थसिद्धि: । स्याद् भक्तियुक्तस्य पार्वति ॥
॥ इति श्रीरुद्रयामले माँ बगलामुखी कवच सम्पूर्णम् ॥
- यह शक्तिशाली कवच है और शत्रुओं से रक्षा करता है.
- यदि कोई व्यक्ति या दुश्मन आपको जुआ, शराब आदि की बुरी लत लगाकर आपको हानि पुंचाने की कोशिश कर रहा है तो यह कवच पढ़ने से आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप स्वयं का बचाव कर पाएंगे.
- जमीन-जायदाद, कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत मिलती है या केस खत्म होते हैं.
- यह झूठे आरोपों से रक्षा करता है.
- बगलामुखी कवच का पाठ करने वाले साधक पर काला जादू, तंत्र-मंत्र बेअसर रहते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)