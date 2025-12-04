Bajrang Baan Path: बजरंग बाण का नियमित पाठ भय करता है मुक्त, संकट का नहीं रहता नामोनिशान!

Bajrang Baan Lyrics: हिंदू धर्म में हनुमान जी एक ऐसे भगवान है जो भक्त की एक सच्ची पुकार से उनके लिए प्रस्तुत हो जाते हैं. अपने भक्त को शक्ति, साहस देते हैं और भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं. हनुमान जी रामभक्त और अंजनिपुत्र भी कहे जाते हैं. हालांकि जिन भक्तों को हनुमानजी को जल्द प्रसन्न करना है तो उनकी विधि अनुसार पूजा अर्चना करे और उनके सामने बैठकर बंजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं. इस एक उपाय से संकट, भय, रोग दोष सब दूर हो सकता है. आइए बजरंग बाण का पाठ करें

बजरंग बाण के पाठ का लाभ

बजरंग बाण का नियमित पाठ करने से भक्त की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है.

कुंडली में मौजूद ग्रह दोष दूर होता है.

विवाह में आ रही बाधाओं का अंत होता है.

गंभीर बीमारियों से छुटकारा मिलता है.

कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं.

जातकों के घर का वास्तुदोष दूर होता है.

समाज में मान-सम्मान बढ़ाने लगता है.

जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

बजरंग बाण का पाठ इन सभी दिक्कतों को दूर करने का एक अचूक उपाय है.

बजरंग बाण

||दोहा||

निश्चय प्रेम प्रतीति ते, बिनय करैं सनमान।

तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करैं हनुमान॥

||चौपाई||

जय हनुमंत संत हितकारी। सुन लीजै प्रभु अरज हमारी॥

जन के काज बिलंब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै॥

जैसे कूदि सिंधु महिपारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा॥

आगे जाय लंकिनी रोका। मारेहु लात गई सुरलोका॥

जाय बिभीषन को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा॥

बाग उजारि सिंधु महँ बोरा। अति आतुर जमकातर तोरा॥

अक्षय कुमार मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा॥

लाह समान लंक जरि गई। जय जय धुनि सुरपुर नभ भई॥

अब बिलंब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अंतरयामी॥

जय जय लखन प्रान के दाता। आतुर ह्वै दुख करहु निपाता॥

जय हनुमान जयति बल-सागर। सुर-समूह-समरथ भट-नागर॥

ॐ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारु बज्र की कीले॥

ॐ ह्नीं ह्नीं ह्नीं हनुमंत कपीसा। ॐ हुं हुं हुं हनु अरि उर सीसा॥

जय अंजनि कुमार बलवंता। शंकरसुवन बीर हनुमंता॥

बदन कराल काल-कुल-घालक। राम सहाय सदा प्रतिपालक॥

भूत, प्रेत, पिसाच निसाचर। अगिन बेताल काल मारी मर॥

इन्हें मारु, तोहि सपथ राम की। राखु नाथ मरजाद नाम की॥

सत्य होहु हरि सपथ पाइ कै। राम दूत धरु मारु धाइ कै॥

जय जय जय हनुमंत अगाधा। दुख पावत जन केहि अपराधा॥

पूजा जप तप नेम अचारा। नहिं जानत कछु दास तुम्हारा॥

बन उपबन मग गिरि गृह माहीं। तुम्हरे बल हौं डरपत नाहीं॥

जनकसुता हरि दास कहावौ। ताकी सपथ बिलंब न लावौ॥

जै जै जै धुनि होत अकासा। सुमिरत होय दुसह दुख नासा॥

चरन पकरि, कर जोरि मनावौं। यहि औसर अब केहि गोहरावौं॥

उठु, उठु, चलु, तोहि राम दुहाई। पायँ परौं, कर जोरि मनाई॥

ॐ चं चं चं चं चपल चलंता। ॐ हनु हनु हनु हनु हनुमंता॥

ॐ हं हं हाँक देत कपि चंचल। ॐ सं सं सहमि पराने खल-दल॥

अपने जन को तुरत उबारौ। सुमिरत होय आनंद हमारौ॥

यह बजरंग-बाण जेहि मारै। ताहि कहौ फिरि कवन उबारै॥

पाठ करै बजरंग-बाण की। हनुमत रक्षा करै प्रान की॥

यह बजरंग बाण जो जापैं। तासों भूत-प्रेत सब कापैं॥

धूप देय जो जपै हमेसा। ताके तन नहिं रहै कलेसा॥

||दोहा||

प्रेम प्रतीतिहिं कपि भजै। सदा धरैं उर ध्यान।।

'तेहि के कारज तुरत ही, सिद्ध करैं हनुमान।।