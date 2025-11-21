Advertisement
trendingNow13013192
Hindi Newsआरती

भगवद्‍ गीता आरती, जय भगवद् गीते...

Bhagavad Gita Aarti Path: भगवद्‍ गीता की आरती करने से व्यक्ति को मानसिक तनाव से छुटकारा और चिंता से मुक्ति प्राप्त होती है. जीवन में संतुलन और आत्मिक शांति मिलने से व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्तों को चुनता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bhagavad Gita Path
Bhagavad Gita Path

Bhagavad Gita Aarti Lyrics: सानतन धर्म में भगवद् गीता का बहुत महत्व है. गीता को लेकर मान्यता है कि जो भी साधक पूरी साधना के साथ और सच्चे मन से हर दिनपाठ करमे से जीवन के उद्येश्य के बारे में बता चलता है. सही रास्ता मिलता है और मानसिक शांति मिलती है. गीता में बताई गई बातों को जो भी व्यक्ति समझ लेता है वह हर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं. वहीं हर दिन पूजा पाठ करने के बाद भगवद्‍ गीता आरती करने से जीवन के सभी दु:खों से छुटकारा मिलता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश का संचार होता है. जीवन के अलग अलग पहलुओं पर सफलताएं प्राप्त होने लगती है. 

गीता के पाठ से ज्ञान प्राप्त करने के चार स्तर
गीता के पाठ से ज्ञान प्राप्त करने के चार स्तर है श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान जिनसे गुजरकर कोई भी ज्ञान पूरा होता है और ज्ञान का पूरा लाभ प्राप्त होता है. इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान पढ़ते या सुनते हैं और फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं व वह ज्ञान उपयोगी लगने पर जीवन में उतारते हैं तो इससे अंततः आपको ज्ञान का परिणाम प्राप्त होने लगता है. आइए भगवद्‍ गीता जी की आरती जानें.

भगवद्‍ गीता जी की आरती (bhagavad gita aarti in hindi)
जय भगवद् गीते, जय भगवद् गीते ।

Add Zee News as a Preferred Source

हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥

कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा ।

तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा

॥ जय भगवद् गीते...॥

निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारी ।

शरण-सहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी

॥ जय भगवद् गीते...॥

राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा ।

भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा

॥ जय भगवद् गीते...॥

आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम रजनी ।

दैवी सद् गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी

॥ जय भगवद् गीते...॥

समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुख की बानी ।

सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी

॥ जय भगवद् गीते...॥

दया-सुधा बरसावनि, मातु! कृपा कीजै ।

हरिपद-प्रेम दान कर, अपनो कर लीजै

॥ जय भगवद् गीते...॥

जय भगवद् गीते, जय भगवद् गीते ।

हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Bhagavad Gita Aarti

Trending news

मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी