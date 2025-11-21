भगवद्‍ गीता आरती, जय भगवद् गीते...

Bhagavad Gita Aarti Lyrics: सानतन धर्म में भगवद् गीता का बहुत महत्व है. गीता को लेकर मान्यता है कि जो भी साधक पूरी साधना के साथ और सच्चे मन से हर दिनपाठ करमे से जीवन के उद्येश्य के बारे में बता चलता है. सही रास्ता मिलता है और मानसिक शांति मिलती है. गीता में बताई गई बातों को जो भी व्यक्ति समझ लेता है वह हर बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं. वहीं हर दिन पूजा पाठ करने के बाद भगवद्‍ गीता आरती करने से जीवन के सभी दु:खों से छुटकारा मिलता है और हृदय में ज्ञान का प्रकाश का संचार होता है. जीवन के अलग अलग पहलुओं पर सफलताएं प्राप्त होने लगती है.

गीता के पाठ से ज्ञान प्राप्त करने के चार स्तर

गीता के पाठ से ज्ञान प्राप्त करने के चार स्तर है श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, निदिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान जिनसे गुजरकर कोई भी ज्ञान पूरा होता है और ज्ञान का पूरा लाभ प्राप्त होता है. इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान पढ़ते या सुनते हैं और फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं व वह ज्ञान उपयोगी लगने पर जीवन में उतारते हैं तो इससे अंततः आपको ज्ञान का परिणाम प्राप्त होने लगता है. आइए भगवद्‍ गीता जी की आरती जानें.

भगवद्‍ गीता जी की आरती (bhagavad gita aarti in hindi)

जय भगवद् गीते, जय भगवद् गीते ।

हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥

कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि, कामासक्तिहरा ।

तत्त्वज्ञान-विकाशिनि, विद्या ब्रह्म परा

॥ जय भगवद् गीते...॥

निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारी ।

शरण-सहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी

॥ जय भगवद् गीते...॥

राग-द्वेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा ।

भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा

॥ जय भगवद् गीते...॥

आसुर-भाव-विनाशिनि, नाशिनि तम रजनी ।

दैवी सद् गुणदायिनि, हरि-रसिका सजनी

॥ जय भगवद् गीते...॥

समता, त्याग सिखावनि, हरि-मुख की बानी ।

सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी

॥ जय भगवद् गीते...॥

दया-सुधा बरसावनि, मातु! कृपा कीजै ।

हरिपद-प्रेम दान कर, अपनो कर लीजै

॥ जय भगवद् गीते...॥

जय भगवद् गीते, जय भगवद् गीते ।

हरि-हिय-कमल-विहारिणि, सुन्दर सुपुनीते ॥