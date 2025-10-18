Advertisement
trendingNow12966729
Hindi Newsआरती

Dhanvantari Aarti Lyrics: भगवान धन्‍वंतरि की आरती, जय धन्‍वंतरि देवा...इसे गाए बिना अधूरी है धनतेरस की पूजा

Dhanvantari Aarti Lyrics in Hindi: धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर, माता लक्ष्मी के साथ भगवान धन्वतंरि देव की पूजा की जाती है. पूजा में आरोग्‍य के दाता भगवान धन्वंतरि की आरती अवश्‍य करनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 18, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Dhanvantari Aarti Lyrics: भगवान धन्‍वंतरि की आरती, जय धन्‍वंतरि देवा...इसे गाए बिना अधूरी है धनतेरस की पूजा

Dhanvantari Ji ki Aarti : आरोग्‍य के देवता भगवान धन्‍वंतरि की धनतेरस के दिन प्रमुख तौर पर पूजा की जाती है. कार्तिक कृष्‍ण त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्‍वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, फिर देवताओं ने अमृतपान किया था. भगवान धन्‍वंतरि की पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं. इस दिन डॉक्‍टर, वैद्य आदि चिकिस्‍ता क्षेत्र से जुड़े लोग भगवान धन्‍वंतरि की पूजा कते हैं. क्‍योंकि धन्वंतरि भगवान को आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अधिष्ठाता देव माना जाता है. साथ ही उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है. धनतेरस पर भगवान धन्‍वंतरि की पूजा में उनकी आरती जरूर करनी चाहिए. यहां पढ़ें भगवान धन्‍वंतरि की आरती. 

धन्वंतरि जी की आरती 

जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि जी देवा।
जरा-रोग से पीड़ित, जन-जन सुख देवा।।जय धन्वं.।।

Add Zee News as a Preferred Source

तुम समुद्र से निकले, अमृत कलश लिए।
देवासुर के संकट आकर दूर किए।।जय धन्वं.।।

आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया।
सदा स्वस्थ रहने का, साधन बतलाया।।जय धन्वं.।।

भुजा चार अति सुंदर, शंख सुधा धारी।
आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी।।जय धन्वं.।।

तुम को जो नित ध्यावे, रोग नहीं आवे।
असाध्य रोग भी उसका, निश्चय मिट जावे।।जय धन्वं.।।

हाथ जोड़कर प्रभुजी, दास खड़ा तेरा।
वैद्य-समाज तुम्हारे चरणों का घेरा।।जय धन्वं.।।

धन्वंतरिजी की आरती जो कोई नर गावे।
रोग-शोक न आए, सुख-समृद्धि पावे।।जय धन्वं.।।

भगवान धन्वंतरि के मंत्र

भगवान धन्‍वंतरि की पूजा में उनके मंत्रों का भी जाप करें, ऐसा करने से विशेष लाभ प्राप्‍त होता है. 

1- ॐ धन्वंतराये नमः।।

2- ॐ नमो भगवते महासुर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरायेः
अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।
त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप
श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री श्री श्री औषणचक्र नारायणाय नमः।।

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Dhanvantari Ji Ki Aarti

Trending news

हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
pakistan afghanistan
हमले में मारे गए क्रिकेटर तो अफगानिस्तान ने रद्द की पाकिस्तान के साथ सीरीज
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
Pakistan
OPINION: जेंटलमैन गेम तक पहुंचे खून के छींटे... खेल सिर्फ पिच तक नहीं रह गया
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
nitish kumar
बिहार के पास क्या बचा? आलू ,बालू और लालू... हरिवंश ने बताया नीतीश कुमार ने क्या दिया
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
Mysterious Doors
कहीं पर खनकन, तो कहीं पर चीखने की आवाजें; इन दरवाजों के अंधेरे में दफ्न हैं कई राज
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
Maharastra News
हम सभी सुसाइड करना चाहते हैं... 100 गांववालों ने पीएम से क्यों मांगी ऐसी परमिशन?
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
Supreme Court News
हर शब्द, हर कॉमा का मतलब है...ट्रांसलेशन का कबाड़ा देख गुस्सा गए सुप्रीम कोर्ट के जज
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
Tony abott
PAK की मानसिकता सैन्‍य समाज वाली, मजहब का चढ़ा मुलम्‍मा; टोनी एबॉट का विस्फोटक बयान
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
rishi sunak news
पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि ने दिवाली शॉपिंग में ऐसा क्या खरीदा, नारायणमूर्ति मुस्कुरा दिए
Baba Ramdev
"विपक्ष का कोई भी नेता पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता", रामदेव ने किस बात पर कहा?
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार
DNA
कर्नाटक में लोगों ने क्यों शुरू किया 'I LOVE RSS' कैंपेन? जिससे हिली सिद्धा सरकार