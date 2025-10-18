Dhanvantari Ji ki Aarti : आरोग्‍य के देवता भगवान धन्‍वंतरि की धनतेरस के दिन प्रमुख तौर पर पूजा की जाती है. कार्तिक कृष्‍ण त्रयोदशी के दिन ही भगवान धन्‍वंतरि अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, फिर देवताओं ने अमृतपान किया था. भगवान धन्‍वंतरि की पूजा करने से बीमारियां दूर होती हैं. इस दिन डॉक्‍टर, वैद्य आदि चिकिस्‍ता क्षेत्र से जुड़े लोग भगवान धन्‍वंतरि की पूजा कते हैं. क्‍योंकि धन्वंतरि भगवान को आयुर्वेद के देवता और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के अधिष्ठाता देव माना जाता है. साथ ही उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है. धनतेरस पर भगवान धन्‍वंतरि की पूजा में उनकी आरती जरूर करनी चाहिए. यहां पढ़ें भगवान धन्‍वंतरि की आरती.

धन्वंतरि जी की आरती

जय धन्वंतरि देवा, जय धन्वंतरि जी देवा।

जरा-रोग से पीड़ित, जन-जन सुख देवा।।जय धन्वं.।।

तुम समुद्र से निकले, अमृत कलश लिए।

देवासुर के संकट आकर दूर किए।।जय धन्वं.।।

आयुर्वेद बनाया, जग में फैलाया।

सदा स्वस्थ रहने का, साधन बतलाया।।जय धन्वं.।।

भुजा चार अति सुंदर, शंख सुधा धारी।

आयुर्वेद वनस्पति से शोभा भारी।।जय धन्वं.।।

तुम को जो नित ध्यावे, रोग नहीं आवे।

असाध्य रोग भी उसका, निश्चय मिट जावे।।जय धन्वं.।।

हाथ जोड़कर प्रभुजी, दास खड़ा तेरा।

वैद्य-समाज तुम्हारे चरणों का घेरा।।जय धन्वं.।।

धन्वंतरिजी की आरती जो कोई नर गावे।

रोग-शोक न आए, सुख-समृद्धि पावे।।जय धन्वं.।।

भगवान धन्वंतरि के मंत्र

भगवान धन्‍वंतरि की पूजा में उनके मंत्रों का भी जाप करें, ऐसा करने से विशेष लाभ प्राप्‍त होता है.

1- ॐ धन्वंतराये नमः।।

2- ॐ नमो भगवते महासुर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतरायेः

अमृतकलश हस्ताय सर्व भयविनाशाय सर्व रोगनिवारणाय।

त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्रीमहाविष्णुस्वरूप

श्री धन्वंतरि स्वरूप श्री श्री श्री औषणचक्र नारायणाय नमः।।