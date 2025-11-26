Bhagwan Kartikeya ki Aarti : भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा जाता है. उन्‍होंने कई राक्षसों का संहार किया था. भगवान कार्तिकेय को स्कंद, सुब्रमण्यम, मुरुगन और कुमार नामों से भी जाना जाता है. दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. वहीं हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि के दिन स्‍कंद षष्‍ठी व्रत रखा जाता है और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि स्‍कंद षष्‍ठी का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है. साथ ही घर-परिवार की सुरक्षा और सुख-समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है. इसे गुहा षष्ठी या चंपा षष्ठी भी कहते हैं. वहीं कुछ जगहों पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी स्‍कंद षष्‍ठी व्रत रखने की परंपरा है. स्‍कंद षष्‍ठी की पूजा में भगवान कार्तिकेय की आरती जरूर करें.

भगवान कार्तिकेय की आरती

जय जय आरती

जय जय आरती वेणु गोपाला

वेणु गोपाला वेणु लोला

पाप विदुरा नवनीत चोरा





जय जय आरती वेंकटरमणा

वेंकटरमणा संकटहरणा

सीता राम राधे श्याम



जय जय आरती गौरी मनोहर

गौरी मनोहर भवानी शंकर

साम्ब सदाशिव उमा महेश्वर



जय जय आरती राज राजेश्वरि

Add Zee News as a Preferred Source

राज राजेश्वरि त्रिपुरसुन्दरि

महा सरस्वती महा लक्ष्मी

महा काली महा लक्ष्मी

जय जय आरती आन्जनेय

आन्जनेय हनुमन्ता



जय जय आरति दत्तात्रेय

दत्तात्रेय त्रिमुर्ति अवतार



जय जय आरती सिद्धि विनायक

सिद्धि विनायक श्री गणेश



जय जय आरती सुब्रह्मण्य

सुब्रह्मण्य कार्तिकेय।