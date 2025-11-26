Advertisement
Hindi Newsआरती

Kartikeya Aarti : कार्तिकेय भगवान की आरती के बिना अधूरी है स्‍कंद षष्‍ठी की पूजा, यहां पढ़ें भगवान कार्तिकेय की आरती

Bhagwan Kartikeya Aarti: कार्तिकेय भगवान शिव और पार्वती के पुत्र और प्रथमपूज्‍य गणेश के बड़े भाई हैं. कार्तिकेय भगवान को युद्ध के देवता और देवताओं का सेनापति माना जाता है. हर महीने के शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि भगवान कार्तिकेय को समर्पित है. इस दिन कार्तिकेय भगवान की पूजा में उनकी आरती जरूर करनी चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:39 AM IST
Kartikeya Aarti : कार्तिकेय भगवान की आरती के बिना अधूरी है स्‍कंद षष्‍ठी की पूजा, यहां पढ़ें भगवान कार्तिकेय की आरती

Bhagwan Kartikeya ki Aarti : भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति कहा जाता है. उन्‍होंने कई राक्षसों का संहार किया था. भगवान कार्तिकेय को स्कंद, सुब्रमण्यम, मुरुगन और कुमार नामों से भी जाना जाता है. दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं. वहीं हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि के दिन स्‍कंद षष्‍ठी व्रत रखा जाता है और भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है. मान्‍यता है कि स्‍कंद षष्‍ठी का व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है. साथ ही घर-परिवार की सुरक्षा और सुख-समृद्धि के लिए भी यह व्रत किया जाता है. इसे गुहा षष्ठी या चंपा षष्ठी भी कहते हैं. वहीं कुछ जगहों पर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी स्‍कंद षष्‍ठी व्रत रखने की परंपरा है. स्‍कंद षष्‍ठी की पूजा में भगवान कार्तिकेय की आरती जरूर करें. 

भगवान कार्तिकेय की आरती 

जय जय आरती
जय जय आरती वेणु गोपाला
वेणु गोपाला वेणु लोला
पाप विदुरा नवनीत चोरा
 
 
जय जय आरती वेंकटरमणा
वेंकटरमणा संकटहरणा
सीता राम राधे श्याम
 
जय जय आरती गौरी मनोहर
गौरी मनोहर भवानी शंकर
साम्ब सदाशिव उमा महेश्वर
 
जय जय आरती राज राजेश्वरि

राज राजेश्वरि त्रिपुरसुन्दरि
महा सरस्वती महा लक्ष्मी
महा काली महा लक्ष्मी
जय जय आरती आन्जनेय
आन्जनेय हनुमन्ता
 
जय जय आरति दत्तात्रेय
दत्तात्रेय त्रिमुर्ति अवतार
 
जय जय आरती सिद्धि विनायक
सिद्धि विनायक श्री गणेश
 
जय जय आरती सुब्रह्मण्य
सुब्रह्मण्य कार्तिकेय। 

 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

bhagwan kartikeya aarti

