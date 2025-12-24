गुरुवार को करें बृहस्पति देव के 108 नाम मंत्र का जाप, जाग जाएंगे भाग्य, ये है गुरु की अष्टोत्तर शतनामावली!

Brihaspati Dev Ke 108 Naam: ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति को ज्ञान और भाग्य का कारक माना गया है. वहीं बृहस्पति देव देवताओं के गुरु भी माने गए हैं. ऐसे व्यक्ति को धन समृद्धि की कमी नहीं होती और भाग्य का पूरा साथ मिलता है जिसकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है. कुंडली में गुरु मजबूत होने पर हर कदम पर जातक को भाग्य का साथ प्राप्त होता है. करियर और कारोबार उन्नति के रास्ते खुलते हैं और सफलता जातकों की ओर खींची चली आती है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में करियर भाव, भाग्य भाव, आय व धन भाव में गुरु स्थित हों तो जातकों को धन की कमी नहीं होती है. ऐसे में जरूरी है कि कुछ उपाय किए जाएं ताकि गुरु की स्थिति हमेशा मजबूत बनी रहे. कुंडली में गुरु को बलवान करने के लिए भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की गुरुवार के दिन पूजा कर सकते हैं. इसके साथ ही गुरु बृहस्पति के 108 नाम मंत्रों का जाप कर सकते हैं. जल्द ही इसके शुभ परिणाम दिख सकते हैं.

बृहस्पति देव के 108 नाम

ॐ गुरवे नमः

ॐ गुणाकराय नमः

ॐ गोप्त्रे नमः

ॐ गोचराय नमः

ॐ गोपतिप्रियाय नमः

ॐ गुणिने नमः

ॐ गुणवंतांश्रेष्ठाय नमः

ॐ गुरूनां गुरवे नमः

ॐ अव्ययाय नमः

ॐ जेत्रे नमः

ॐ जयंताय नमः

ॐ जयदाय नमः

ॐ जीवाय नमः

ॐ अनंताय नमः

ॐ जयावहाय नमः

ॐ अंगीरसाय नमः

ॐ अध्वरासक्ताय नमः

ॐ विविक्ताय नमः

ॐ अध्वरकृते नमः

ॐ पराय नमः

ॐ वाचस्पतये नमः

ॐ वशिने नमः

ॐ वश्याय नमः

ॐ वरिष्ठाय नमः

ॐ वाग्विचक्षणाय नमः

ॐ चित्तशुद्धिकराय नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ चैत्राय नमः

ॐ चित्रशिखंडिजाय नमः

ॐ बृहद्रथाय नमः

ॐ बृहद्भानवे नमः

ॐ बृहस्पतये नमः

ॐ अभीष्टदाय नमः

ॐ सुराचार्याय नमः

ॐ सुराराध्याय नमः

ॐ सुरकार्यहितंकराय नमः

ॐ गीर्वाणपोषकाय नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ गीष्पतये नमः

ॐ गिरीशाय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ धीवराय नमः

ॐ धीषणाय नमः

ॐ दिव्यभूषणाय नमः

ॐ धनुर्धराय नमः

ॐ दैत्रहंत्रे नमः

ॐ दयापराय नमः

ॐ दयाकराय नमः

ॐ दारिद्र्यनाशनाय नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ दक्षिणायन संभवाय नमः

ॐ धनुर्मीनाधिपाय नमः

ॐ देवाय नमः

ॐ धनुर्बाणधराय नमः

ॐ हरये नमः

ॐ सर्वागमज्ञाय नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सर्ववेदांतविद्वराय नमः

ॐ ब्रह्मपुत्राय नमः

ॐ ब्राह्मणेशाय नमः

ॐ ब्रह्मविद्याविशारदाय नमः

ॐ समानाधिकनिर्मुक्ताय नमः

ॐ सर्वलोकवशंवदाय नमः

ॐ ससुरासुरगंधर्ववंदिताय नमः

ॐ सत्यभाषणाय नमः

ॐ सुरॆंद्रवंद्याय नमः

ॐ देवाचार्याय नमः

ॐ अनंतसामर्थ्याय नमः

ॐ वेदसिद्धांतपारंगाय नमः

ॐ सदानंदाय नमः

ॐ पीडाहराय नमः

ॐ वाचस्पतये नमः

ॐ पीतवाससे नमः

ॐ अद्वितीयरूपाय नमः

ॐ लंबकूर्चाय नमः

ॐ प्रकृष्टनेत्राय नमः

ॐ विप्राणांपतये नमः

ॐ भार्गवशिष्याय नमः

ॐ विपन्नहितकराय नमः

ॐ बृहस्पतये नमः

ॐ सुराचार्याय नमः

ॐ दयावते नमः

ॐ शुभलक्षणाय नमः

ॐ लोकत्रयगुरवे नमः

ॐ सर्वतोविभवे नमः

ॐ सर्वेशाय नमः

ॐ सर्वदाहृष्टाय नमः

ॐ सर्वगाय नमः

ॐ सर्वपूजिताय नमः

ॐ अक्रोधनाय नमः

ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः

ॐ नीतिकर्त्रे नमः

ॐ जगत्पित्रे नमः

ॐ सुरसैन्याय नमः

ॐ विपन्नत्राणहेतवे नमः

ॐ विश्वयोनये नमः

ॐ अनयोनिजाय नमः

ॐ भूर्भुवाय नमः

ॐ धनदात्रे नमः

ॐ भर्त्रे नमः

ॐ जीवाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ काश्यपप्रियाय नमः

ॐ अभीष्टफलदाय नमः

ॐ विश्वात्मने नमः

ॐ विश्वकर्त्रे नमः

ॐ श्रीमते नमः

ॐ शुभग्रहाय नमः

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

और पढ़ें- Upay Totke: घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने का ये है सबसे सस्ता उपाय, यह एक चीज खोलेगा सफलता के रास्ते!