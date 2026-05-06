गुरुवार के दिन करें बृहस्पति देव की आरती, बढ़ेगा सौभाग्य और खुलेंगे आय के कई रास्ते!

Brihaspati Dev Ji Ki Aarti: गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन की शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से होती है. इस दिन सुबह स्नान आदि कर पीला वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए. इस दिन देवगुरु बृहस्पति की भी पूजा करने का विधान है. ज्योतिषियों के अनुसार गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति के निमित्त व्रत और पूजा करने से साधक के दुख दूर होते हैं और आय के कई रास्ते खुलते हैं. जातकों को गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा कर आरती गानी चाहिए.

बृहस्पति देव की आरती गाने के लाभ क्या है?

बृहस्पति देव की आरती गाने से शीघ्र विवाह होता है और वैवाहिक जीवन सुखी होता है. Add Zee News as a Preferred Source

बृहस्पति देव की आरती गाने से आर्थिक तंगी दूर होती है और व्यापार में लाभ होता है.

बृहस्पति देव की आरती गाने से नौकरी में तेजी से तरक्की होती है.

बृहस्पति देव की आरती गाने से ज्ञान और बुद्धि में अप्रत्याशित वृद्धि होती है.

बृहस्पति देव की आरती गाने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां खत्म होने लगती हैं.

बृहस्पति देव की आरती गाने से मानसिक शांति मिलती है.

बृहस्पति देव की आरती गाने से पापों से मुक्ति मिलती है.

बृहस्पति देव की आरती गाने से कुंडली में गुरु बलवान होता है.

बृहस्पति देव की आरती

जय बृहस्पति देवा,

ऊँ जय बृहस्पति देवा ।

छिन छिन भोग लगा‌ऊँ,

कदली फल मेवा ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय बृहस्पति देवा ॥

तुम पूरण परमात्मा,

तुम अन्तर्यामी ।

जगतपिता जगदीश्वर,

तुम सबके स्वामी ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय बृहस्पति देवा ॥

चरणामृत निज निर्मल,

सब पातक हर्ता ।

सकल मनोरथ दायक,

कृपा करो भर्ता ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय वृहस्पति देवा ॥

तन, मन, धन अर्पण कर,

जो जन शरण पड़े ।

प्रभु प्रकट तब होकर,

आकर द्घार खड़े ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय वृहस्पति देवा ॥

दीनदयाल दयानिधि,

भक्तन हितकारी ।

पाप दोष सब हर्ता,

भव बंधन हारी ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय वृहस्पति देवा ॥

सकल मनोरथ दायक,

सब संशय हारो ।

विषय विकार मिटा‌ओ,

संतन सुखकारी ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय बृहस्पति देवा ॥

जो को‌ई आरती तेरी,

प्रेम सहित गावे ।

जेठानन्द आनन्दकर,

सो निश्चय पावे ॥

ऊँ जय बृहस्पति देवा,

जय बृहस्पति देवा ॥

सब बोलो विष्णु भगवान की जय ।

बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय ॥