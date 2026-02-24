बुधवार को गणेश जी की आरती कर पाएं गजानन की कृपा, बुध चालीसा का पाठ कर कुंडली में ग्रह करें मजबूत!

बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. इस दिन जो भी भक्त श्रद्ध भाव से गणेश जी की पूजा करते हैं तो उनके सभी काम बनने लगते हैं. जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं और बुद्धि बढ़ती है.
बुधवार के दिन गणेश जी की विशेष पूजा उपासना की जाती है. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं और जीवन की कठिनाइयां और संकट दूर होने लगते हैं. जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश जी का आह्वान कर उनकी पूजा करते हैं, भोग में मोदक चढ़ाते हैं और हरी दुर्वा चढ़ाते हैं और फिर गणेश जी की आरती गा कर पूजा को संपन्न करते हैं उसके घर में हमेशा शुभ और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. आइए गणेश जी की आरती देखें.
॥श्री गणेश जी की आरती॥
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी,
माथे सिंदूर सोहे, मूसे की सवारी।
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा।
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
पान चढ़े फल चढ़े, और चढ़े मेवा,
लड्डुअन का भोग लगे, संत करें सेवा।
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया,
बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया।
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
'सूर' श्याम शरण आए, सफल कीजे सेवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
दीनन की लाज रखो, शंभु सुतकारी,
कामना को पूर्ण करो, जाऊं बलिहारी।
जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा।
भगवान गणेश की जय, पार्वती के लल्ला की जय, ओम गं गणपतये नमः
गणेशजी की आरती के बाद करें गणेश वंदना
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि,
मंगलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ।
गजाननं भूत गणादि सेवितं,
कपित्थ जम्बू फल चारू भक्षणम् ।
उमासुतं शोक विनाशकारकम्,
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् ।
बुध चालीसा
बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है ऐसे में जरूरी है कि इस दिन बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए कुछ विशेष उपाय किए जाएं. इन्हीं उपायों में से एक है बुध चालीसा का पाठ करना. दरअसल जब जातक की कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है तो उसकी वाणी मधुर हो जाती है और व्यापार संबंधी दिक्कतें दूर होने लगती है. ऐसे में बुध चालीसा का पाठ करना अति शुभ होता है. आइए बुध चालीसा का पाठ करें.
॥बुध चालीसा॥
॥ दोहा ॥
नमो नमो जय श्री बुध राजा।
करहुं कृपा मोहि जानि कायर अधम का॥
करहुं कृपा कृपानिधि बुध सदा सहाय।
रोग दोष दुख हरो अनाथ के नाथ॥
॥ चौपाई ॥
जयति जयति बुध देव दयाला।
सदा करत जो सुकृत प्रतिपाला॥
जटा मुकुट सिर शोभित भारी।
त्रिपुण्ड चंदन रेखा प्यारी॥
गरल कनठ सर्प जग माला।
नाग कंकन कर मंडित भाला॥
ब्रह्म रूप वर शुभ्र सरीरा।
करत सदा जन कल्याण अधीरा॥
श्वेत कमल आसन मन भावा।
संत करत सदा मंगल ध्यावा॥
कुंजल बिराजत छवि नयनी।
अति मनोहर मंगल गुन खानी॥
काटत पातक पंक भरारा।
बुध ग्रह दुष्ट नरक सँसारा॥
सुख सृखावत सब फल साता।
रोग दोष संकट हरण विधाता॥
बुध की महिमा अपरंपारा।
किया जानि मनुज दुख निवारा॥
लाख के वचन धरत दर साता।
रोग हरण बुध दया विहाता॥
ग्रह अनिष्ट जो नर पर छाए।
रोग दोष भय मिटै नहिं जाऐ॥
तिन्ह पर बुद्ध अनुग्रह होई।
काटि दै सब संकट मोहे॥
जनम जनम के पातक भारी।
काटि दै सब बुध मति तारी॥
सुर नर मुनि नित्य गुण गावे।
यश गावत बुध सुख पावे॥
रोग दोष संकट सब हारी।
धरहुं धीर बुध हरहु पाप भारी॥
नित नव मंगल करत सवारी।
रोग दोष बुध हरहु भारी॥
अधम कायर मतिहीन हमारा।
करहुं कृपा बुध हरो दुख सारा॥
सुख संपत्ति दै करहुं उपाई।
जन मन रंजन मंगल लाई॥
बुध सुधी सील रूप सुहावा।
संत ध्यावत मंगल भावा॥
विनय करौं बुध देव तुम्हारी।
संकट हरो हे पातक भारी॥
अधम कायर सुबुद्धि सुधारा।
करहुं कृपा हरो दुख सारा॥
महा संकट में तिन्हें उबारो।
अधम कायर सुबुद्धि सुधारो॥
हरहुं पाप बुध महा विधाता।
सुर नर मुनि सदा शुभ गाता॥
बुध की महिमा अपार पावे।
अधम कायर सब संकट हरे॥
जयति जयति बुध देव सहाय।
कृपा करहुं हरहुं सब भय॥
॥ दोहा ॥
नमो नमो जय बुध सुख कारी।
दुख दारिद्र्य मिटाओ भारी॥
यह चालीसा बुध ग्रह का पाठ।
करहुं कृपा बुध हरो सब कष्ट॥
|| इति संपूर्णंम् ||