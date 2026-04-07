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Hindi Newsआरतीबुध स्तोत्रम् का पाठ कर कुंडली में बुध ग्रह को करें मजबूत, वाणी होगी मधुर और मिलती हैं बड़ी सफलताएं!

बुध स्तोत्रम् का पाठ कर कुंडली में बुध ग्रह को करें मजबूत, वाणी होगी मधुर और मिलती हैं बड़ी सफलताएं!

Budh Grah Stotram: बुध स्तोत्रम् का पाठ करने से कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है और वाणी पहले से कहीं अधिक मधुर हो जाती है. आइए बुध स्तोत्रम् के पाठ से होने वाले लाभ को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:40 PM IST
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Budh Grah Stotra
Budh Grah Stotra

Budh Grah Stotram Lyrics: शुद्ध हृदय से बुद्ध स्तोत्र का पाठ करना जीवन से जुड़ी सभी नकारात्मकता का नाश करता है. बुराई जातक के जीवन से दूर होने लगती है और स्वास्थ्य व आर्थिक स्थिति में सुधार जल्दी ही दिखने लगता है. ध्यान दें किसी भी काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करें और फिर बुध स्तोत्र का पाठ करें. इससे गणेश की कृपा के साथ ही बुध ग्रह के शुभ प्रभाव भी प्राप्त होते हैं.

बुध स्तोत्रम् पाठ करने के लाभ

  • हर बुधवार या नियमित रूप से बुध स्तोत्र का पाठ करने से कुंडली बुध ग्रह मजबूत होता है. 

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  • हरे रंग के वस्त्र धारण कर बुध स्तोत्र का 108 बार जाप करें. बुध देव की कृपा प्राप्त होगी.

  • ज्योतिष मान्यताएं हैं कि बुध स्तोत्रम् का पाठ करने से वाणी मधुर होती है और स्मरण शक्ति बढ़ती है.

  • बुध स्तोत्रम् का पाठ करने से जीवन में बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं.

।।बुध स्तोत्रम्।।
पीताम्बर: पीतवपु किरीटी, चतुर्भुजो देवदु:खापहर्ता ।

धर्मस्य धृक सोमसुत: सदा मे, सिंहाधिरुढ़ो वरदो बुधश्च ।।1।।

प्रियंगुकनकश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम ।

सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनम ।।2।।

सोमसुनुर्बुधश्चैव सौम्य: सौम्यगुणान्वित: ।

सदा शान्त: सदा क्षेमो नमामि शशिनन्दनम ।।3।।

उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युति: ।

सूर्यप्रियकरोविद्वान पीडां हरतु मे बुधं ।।4।।

शिरीषपुष्पसंकाशं कपिलीशो युवा पुन: ।

सोमपुत्रो बुधश्चैव सदा शान्तिं प्रयच्छतु ।।5।।

श्याम: शिरालश्चकलाविधिज्ञ:, कौतूहली कोमलवाग्विलासी ।

रजोधिको मध्यमरूपधृक स्या-दाताम्रनेत्रो द्विजराजपुत्र: ।।6।।

अहो चन्द्रासुत श्रीमन मागधर्मासमुदभव: ।

अत्रिगोत्रश्चतुर्बाहु: खड्गखेटकधारक: ।।7।।

गदाधरो नृसिंहस्थ: स्वर्णनाभसमन्वित: ।

केतकीद्रुमपत्राभ: इन्द्रविष्णुप्रपूजित: ।।8।।

ज्ञेयो बुध: पण्डितश्च रोहिणेयश्च सोमज: ।

कुमारो राजपुत्रश्च शैशवे शशिनन्दन: ।।9।।

गुरुपुत्रश्च तारेयो विबुधो बोधनस्तथा ।

सौम्य: सौम्यगुणोपेतो रत्नदानफलप्रद: ।।10।।

एतानि बुधनामानि प्रात: काले पठेन्नर: ।

बुद्धिर्विवृद्धितां याति बुधपीडा न जायते ।।11।।

।। इति मंत्रमहार्णवे बुधस्तोत्रम ।।

बुध ग्रह को समर्पित मंत्र का करें जाप
बुध देव का पौराणिक मंत्र का जाप करें-
ॐ प्रियङ्गुलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्।
सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्।।

बुध देव का गायत्री मंत्र का जाप करें-
ॐ सौम्यरुपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नौ सौम्यः प्रचोदयात्।।

बुध देव का वैदिक मंत्र जाप करें-
ॐ उदबुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापूर्ते स सृजेथामयं च अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत।।

बुध देव के बीज मंत्र का जाप करें-
ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः।।

बुध देव के पूजा मंत्र का जाप करें-
ॐ ऐं स्त्रीं श्रीं बुधाय नमः

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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