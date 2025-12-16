व्यापार और शिक्षा में बुलंदियों को छूना है? तो बुधवार को करें बुध स्तोत्र का पाठ!

Budh Stotra in Hindi: बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है. इस दिन विघ्नहर्ता गणेश जी की उपासना करने से जीवन के दुख और संकटों का नाश तो होता ही है. इसके साथ ही सभी कार्य सिद्ध होने लगते हैं. वहीं, बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि, व्यापार और वाणी के कारक ग्रह हैं. जब कोई व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करता है तो इससे उसकी कुंडली से बुध दोष दूर होता है और बुध की स्थिति मजबूत होती है. इससे व्यक्ति अपने जीवन में अनेक सफलताओं को प्राप्त कर पाता है. वहीं जो व्यक्ति गणेश जी और बुध ग्रह की एक साथ पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. व्यक्ति जीवन में और अपने करियर में आगे की ओर बढ़ता जाता है. ऐसे में हर बुधवार को पूजा अर्चना कर बुध ग्रह को समर्पित बुध स्तोत्र का पाठ करना चाहिए. इससे जातक को अनेक लाभ हो सकते हैं. स्मरण शक्ति बढ़ सकती है और बुध दोष से दूर हो सकता है. वाणी मधुर हो सकती है. तो आइए बुध स्तोत्र का पाठ करें.

||बुध स्तोत्र||

पीताम्बर: पीतवपु किरीटी, चतुर्भुजो देवदु:खापहर्ता ।

धर्मस्य धृक सोमसुत: सदा मे, सिंहाधिरुढ़ो वरदो बुधश्च ।।1।।

प्रियंगुकनकश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम ।

सौम्यं सौम्यगुणोपेतं नमामि शशिनन्दनम ।।2।।

सोमसुनुर्बुधश्चैव सौम्य: सौम्यगुणान्वित: ।

सदा शान्त: सदा क्षेमो नमामि शशिनन्दनम ।।3।।

उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युति: ।

सूर्यप्रियकरोविद्वान पीडां हरतु मे बुधं ।।4।।

शिरीषपुष्पसंकाशं कपिलीशो युवा पुन: ।

सोमपुत्रो बुधश्चैव सदा शान्तिं प्रयच्छतु ।।5।।

श्याम: शिरालश्चकलाविधिज्ञ:, कौतूहली कोमलवाग्विलासी ।

रजोधिको मध्यमरूपधृक स्या-दाताम्रनेत्रो द्विजराजपुत्र: ।।6।।

अहो चन्द्रासुत श्रीमन मागधर्मासमुदभव: ।

अत्रिगोत्रश्चतुर्बाहु: खड्गखेटकधारक: ।।7।।

गदाधरो नृसिंहस्थ: स्वर्णनाभसमन्वित: ।

केतकीद्रुमपत्राभ: इन्द्रविष्णुप्रपूजित: ।।8।।

ज्ञेयो बुध: पण्डितश्च रोहिणेयश्च सोमज: ।

कुमारो राजपुत्रश्च शैशवे शशिनन्दन: ।।9।।

गुरुपुत्रश्च तारेयो विबुधो बोधनस्तथा ।

सौम्य: सौम्यगुणोपेतो रत्नदानफलप्रद: ।।10।।

एतानि बुधनामानि प्रात: काले पठेन्नर: ।

बुद्धिर्विवृद्धितां याति बुधपीडा न जायते ।।11।।

।। इति मंत्रमहार्णवे बुधस्तोत्रम ।।