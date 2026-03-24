Kalaratri Mata Ki Aarti: नवरात्र के 7वें दिन गाएं मां कालरात्रि की आरती, इन प्रभावशाली मंत्रों का करें जाप

Mata Kalratri Ki Aarti Lyrics in Hindi: नवरात्र का 7वां दिन मां कालरात्रि की उपासना के लिए समर्पित है. इस दिन अगर शुभ फलों की प्राप्ति करनी है साथ ही भय से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मां कालरात्रि की आरती गाएं और माता के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें.
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Devi Kalratri Ki Aarti Aur Mantra: Maa Kalratri Aarti Lyrics in Hindi: चैत्र नवरात्र के 7वां दिन मां कालरात्रि की उपासना की जाती है. इस दिन शुभ फलों की प्राप्ति और भय से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो मां कालरात्रि की पूजा कर उनकी आरती गाएं. माता कालरात्रि के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें. महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों के भय का नाश होता है और शरीर निरोगी होता है. शत्रुओं हार मान जाते हैं.
मां कालरात्रि का स्वरूप
मां कालरात्रि की आराधना नवरात्र के सातवें दिन की जाती है जिनका स्वरूप अति उग्र, भयानक और विनाशकारी है. माता अपने भक्तों के जीवन से अंधकार व शत्रुओं का नाश कर देती हैं. गर्दभ यानी गधे की सवारी करने वाली माता कालरात्रि घने अंधकार जैसे काले वर्ण की हैं जिनके केश बिखरे हैं और जिनके तीन नेत्र हैं.
॥मां कालरात्रि का आरती॥
॥मां कालरात्रि की आरती॥
कालरात्रि जय जय महाकाली।
काल के मुंह से बचाने वाली॥
दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा।
महाचंडी तेरा अवतारा॥
पृथ्वी और आकाश पे सारा।
महाकाली है तेरा पसारा॥
खड्ग खप्पर रखने वाली।
दुष्टों का लहू चखने वाली॥
कलकत्ता स्थान तुम्हारा।
सब जगह देखूं तेरा नजारा॥
सभी देवता सब नर-नारी।
गावें स्तुति सभी तुम्हारी॥
रक्तदन्ता और अन्नपूर्णा।
कृपा करे तो कोई भी दुःख ना॥
ना कोई चिंता रहे ना बीमारी।
ना कोई गम ना संकट भारी॥
उस पर कभी कष्ट ना आवे।
महाकाली माँ जिसे बचावे॥
तू भी भक्त प्रेम से कह।
कालरात्रि माँ तेरी जय॥
मां कालरात्रि के मंत्र
कालरात्रि देवी के मंत्र-
'ॐ कालरात्र्यै नम:।'
'ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामायायै स्वाहा।'
'ॐ फट् शत्रून साघय घातय ॐ।'
'क्लीं ऐं श्री कालिकायै नम:।'
'ॐ देवी कालरात्र्यै नम:।'
'ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नम:'
कालरात्रि देवी के इस प्रभावशाली मंत्र का करें जाप-
'एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्ना खरास्थिता,
लम्बोष्टी कर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी।
वामपादोल्लसल्लोहलताकण्टकभूषणा,
वर्धनमूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकरी॥'